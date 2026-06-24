وزيرة البيئة الاسرائيلية: هدفنا الان بناء المستوطنات في مناطق السلطة ا و ب

صرحت وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان لقناة الكنيست يوم الثلاثاء، أن الهدف التالي للحكومة الإسرائيلية يتمثل في السماح بإقامة "مزارع" استيطانية في المناطق المصنفة "أ" و"ب"، بحسب اتفاق أوسلو.

عيديت سيلمان: المرحلة التالية، أو الطبقة التالية، هي المساحات المفتوحة في مناطق أ و ب، والتي "لدينا فيها حق تاريخي وضرورة وجودية"

وقالت سيلمان إن الهدف القادم لها هو إدراج هذا التوجه ضمن المبادئ الأساسية (خطوط عمل) للحكومة. وتابعت: "عندما نتحدث عن المساحات المفتوحة في مناطق أ و ب، فهذه هي المهمة التالية لنا".

وأضافت: "بعد أن قامت هذه الحكومة، على عكس الحكومة السابقة، بإحداث ازدهار ونمو في الاستيطان وإقامة 'مزارع' وتنظيم مستوطنات جديدة، وبالفعل فعلت ما لم يُفعل لسنوات، فإن المرحلة التالية، أو الطبقة التالية، هي المساحات المفتوحة في مناطق أ و ب، والتي 'لدينا فيها حق تاريخي وضرورة وجودية. وهذا يتعارض فعليًا مع ما يحاول عرب يهودا والسامرة خلقه في رؤيتهم للسيطرة على الأرض في كل هذه المناطق'"، وفق مزاعمها.

وقالت سيلمان: "يجب أن أقول إنني أعتقد أنه في المبادئ الأساسية للحكومة القادمة يجب أن تُدرج هذه الأمور، بما في ذلك الاستيطان في شمال قطاع غزة. استيطان، والعودة إلى أجزاء من أرضنا، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن خطة وطنية منظمة، ليس فقط كفكرة عامة، بل كتنفيذ فعلي على أرض الواقع".

واضافت عيديت سيلمان: المرحلة التالية، أو الطبقة التالية، هي المساحات المفتوحة في مناطق أ و ب، والتي "لدينا فيها حق تاريخي وضرورة وجودية".

وقالت سيلمان إن الهدف القادم لها هو إدراج هذا التوجه ضمن المبادئ الأساسية (خطوط عمل) للحكومة.

وتابعت: "عندما نتحدث عن المساحات المفتوحة في مناطق أ و ب، فهذه هي المهمة التالية لنا".

وأضافت: "بعد أن قامت هذه الحكومة، على عكس الحكومة السابقة، بإحداث ازدهار ونمو في الاستيطان وإقامة 'مزارع' وتنظيم مستوطنات جديدة، وبالفعل فعلت ما لم يُفعل لسنوات، فإن المرحلة التالية، أو الطبقة التالية، هي المساحات المفتوحة في مناطق أ و ب، والتي 'لدينا فيها حق تاريخي وضرورة وجودية. وهذا يتعارض فعليًا مع ما يحاول عرب يهودا والسامرة خلقه في رؤيتهم للسيطرة على الأرض في كل هذه المناطق'"، وفق مزاعمها.

واشارت سيلمان إلى أنه: "يجب أن أقول إنني أعتقد أنه في المبادئ الأساسية للحكومة القادمة يجب أن تُدرج هذه الأمور، بما في ذلك الاستيطان في شمال قطاع غزة. استيطان، والعودة إلى أجزاء من أرضنا، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن خطة وطنية منظمة، ليس فقط كفكرة عامة، بل كتنفيذ فعلي على أرض الواقع".