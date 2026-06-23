عُمان وإيران تؤكدان التزامهما بالعبور الآمن لمضيق هرمز

خبرني - أكدت عُمان وإيران التزامهما بضمان العبور الآمن لمضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي ويكفل سيادتهما وحقوقهما في مياههما الإقليمية بالمضيق.

ووفق وكالة الأنباء العمانية أشار البيان المشترك إلى أن "سلطنة عمان وإيران بوصفهما الدّولتين السّاحليّتين المُشاطئتين ⁧على مضيق هرمز⁩، تؤكّدان التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدّولي ذات الصّلة، مع التّشديد على سيادتهما وحقوقهما السّيادية على مياههما الإقليميّة في مضيق هرمز. كما ناقش الجانبان المسائل المُتعلّقة بالمضيق وفقًا للأحكام الواردة في مذكّرة التفاهم "إسلام آباد".

وأكد الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مُشترك بين وزارتيْ خارجية البلدين للتوصّل إلى اتّفاق بشأن الإدارة المُستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتّكاليف المُرتبطة بها وفقًا للمعايير الدّولية. وفي هذا السّياق، اتفق الجانبان على عقد مُناقشات مع الدّول المُشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات الصلة.

وأكد أن جميع الترتيبات المُتعلقة بمضيق هرمز⁩ يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقهما السّيادية، وجدّدتا التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرًّا مائيًّا آمنًا مفتوحًا للملاحة الدّولية، وأكّدتا على أهميّة مُواصلة التّعاون لتعزيز السّلامة البحريّة وحريّة الملاحة والاستقرار الإقليمي ‏.

وجددت سلطنةُ عُمان التأكيد على دعمها لمذكّرة التّفاهم في "إسلام آباد" الموقّع عليها بين الولايات المُتّحدة الأمريكيّة وإيران، وأهميّة مُواصلة الحوار والتّنسيق دعما لتنفيذها بنجاح".