مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا أمام قبة الصخرة والاحتلال يداهم نابلس

خبرني - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة داخله.

وبثت مشاهد من باحات المسجد الأقصى أظهرت مجموعة من المستوطنين تقف على الدرجات المقابلة لقبة الصخرة المشرفة، حيث أدوا بشكل جماعي صلوات وطقوسا تلمودية علنية، وسط حماية أمنية إسرائيلية.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، في إطار الاقتحامات المتواصلة التي يشهدها المسجد بشكل شبه يومي.

وأضافت دائرة الأوقاف أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية مشددة وفرتها قوات الاحتلال التي رافقت المقتحمين خلال جولاتهم داخل الحرم القدسي.

وحسب المصدر السابق، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، من خلال التدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند البوابات الخارجية، إلى جانب إبعاد عدد من المرابطين ومنعهم من الوصول إلى المسجد.

في المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية الموجهة إلى أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل لتكثيف الوجود في المسجد الأقصى وإعماره بالمصلين، بهدف مواجهة الاقتحامات المتكررة وإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين الرامية إلى تكريس واقع جديد في الحرم القدسي.



اقتحامات في الضفة

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وانتشرت في محيط البلدة القديمة والسوق التجاري، بالتزامن مع تحركات عسكرية واسعة داخل عدد من أحياء المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن دوريات الاحتلال وآلياتها اقتحمت المنطقة ترافقها فرق مشاة انتشرت في محيط الأسواق والأزقة القديمة، دون أن يُبلغ عن تنفيذ اعتقالات خلال العملية.

وبثت الجزيرة مباشر مشاهد أظهرت انتشار أعداد كبيرة من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح داخل أزقة البلدة القديمة، حيث واصلوا التقدم بين الأسواق والممرات الضيقة، بينما أجبروا الأهالي والمارة على الابتعاد عن مسار تحركاتهم.

وفي شمال غرب نابلس، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم أن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط انتشار عسكري كثيف لتأمين الاقتحام.