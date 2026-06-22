خبرني - أعلن وزير التراث في حكومة نتنياهو ، عميحاي إلياهو، عن تخصيص مبلغ 3 ملايين شيكل لصالح ما يسمى أعمال ترميم وتطوير "برك هيرودوس" الأثرية في منطقة فصايل بالأغوار المحتلة.

​وجاء هذا الإعلان خلال جولة أجراها إلياهو برفقة رئيس لجنة التعليم في الكنيست، عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت، وبمرافقة ما يسمى رئيس ضابط ركن الآثار في الإدارة المدنية للاحتلال بالضفة الغربية، بيني هار إيفن.

​وتأتي هذه الخطوة لتبني ودعم مبادرة قادها شبان من المستوطنين خلال الأسابيع الماضية لتنظيف وتأهيل البرك التاريخية في الموقع الأثري الذي يعود تاريخه إلى نحو 2000 عام.

​واعتبر الوزير في حكومة الاحتلال أن هذا المشروع يأتي كجزء من خطة أوسع تستهدف المواقع الأثرية والتاريخية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه جرى استثمار نحو 250 مليون شيكل في هذه المواقع تحت إشراف وزارته ضمن برنامج استيطاني يسمى "نهج أرض التراث"، بهدف تعزيز الوجود الاستيطاني وربط الشبان المستوطنين بهذه المناطق عبر السيطرة على الينابيع والمواقع الأثرية الفلسطينية.