إرث المغطس والسردية الدينية المؤثرة بوصفها استثمارا في المستقبل الحضاري

تبرز أهمية السردية الدينية بوصفها الأداة التي تمنح الأحداث والأماكن والشخصيات المقدسة القدرة على الاستمرار في الوعي الإنساني عبر الزمن.

وتعرف السردية الدينية اصطلاحياً بأنها: منظومة معرفية وقيمية واتصالية تُبنى على الحقائق الدينية والتاريخية الموثقة، وتُصاغ في إطار قصصي متكامل يهدف إلى تفسير المعنى الروحي والحضاري للأحداث والمواقع والشخصيات الدينية، بما يعزز الهوية المشتركة وينقل الرسالة الدينية إلى الأجيال والمجتمعات المختلفة. وهي بهذا المعنى ليست مجرد رواية للماضي، بل عملية مستمرة لإعادة إنتاج المعنى وتوجيهه نحو الحاضر والمستقبل.

لكن السؤال الجوهري هو: لمن نكتب السردية الدينية؟ إننا نكتبها أولاً لأبناء المجتمع ليكتشفوا جذورهم الروحية ويدركوا القيمة الحضارية لإرثهم الديني، ونكتبها للأجيال الجديدة بلغة معاصرة تربط الإيمان بالمعرفة، ونكتبها للعالم بوصفها جسراً للحوار والتفاهم الإنساني. كما نكتبها للباحثين وصناع القرار والمؤسسات الثقافية والسياحية والإعلامية، لتكون مرجعاً موحداً يوجّه الخطاب ويحدّ تشتت الرسائل.

أما كيف نكتبها، فإن ذلك يتطلب الجمع بين الدقة العلمية والجاذبية السردية؛ فالسردية الناجحة تنطلق من المصادر الموثوقة، لكنها لا تكتفي بعرض المعلومات، بل تحوّلها إلى قصة إنسانية ملهمة تربط المكان بالرسالة، والحدث بالقيمة، والتاريخ بالمستقبل. وهي تحتاج إلى تكامل جهود المؤرخين وعلماء الدين وخبراء الاتصال والإعلام الرقمي والمبدعين الثقافيين، حتى تصبح قادرة على مخاطبة العقول والقلوب معاً.

ويبقى السؤال الأهم: لماذا نكتب السردية الدينية؟ لأن المجتمعات التي لا تروي قصتها تترك الآخرين يروونها عنها. والسردية الدينية تحفظ الذاكرة الجماعية، وتعزز الانتماء، وتدعم القوة الناعمة للدولة، وتُسهم في التنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية. كما أنها توفر إطاراً موحداً لفهم الرموز الدينية وتقديمها للعالم بلغة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

وقد نجحت دول ومؤسسات عديدة في بناء سرديات دينية مؤثرة؛ فالفاتيكان استطاع تحويل الإرث المسيحي إلى منظومة عالمية للمعرفة والثقافة والحج، بينما نجحت المملكة العربية السعودية في تطوير سردية متكاملة حول الحرمين الشريفين تجمع بين البعد الروحي والتاريخي والتنظيمي. كما قدمت إسبانيا نموذجاً مميزاً في توظيف طريق الحج إلى سانتياغو دي كومبوستيلا بوصفه مساراً دينياً وثقافياً عالمياً يربط الإيمان بالتراث والتنمية المحلية.

ورغم أهمية السردية الدينية، فإن توثيقها يواجه تحديات عديدة، أبرزها تشتت المصادر، وتعدد الروايات، وضعف التوثيق الرقمي، وتباين الخطابات المؤسسية، إضافة إلى خطر اختزال الرسالة الدينية في أبعاد سياحية أو إعلامية ضيقة. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال إنشاء مراكز متخصصة للتوثيق والبحث، واعتماد مرجعيات علمية موحدة، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في حفظ المحتوى ونشره، وإشراك المجتمعات المحلية والمؤسسات الدينية والثقافية في صياغة السردية وتطويرها.

وفي هذا السياق، تكتسب السردية الدينية للمغطس أهمية استثنائية؛ فالمغطس ليس مجرد موقع أثري أو محطة للحج المسيحي، بل فضاء روحي عالمي ارتبط بمعمودية السيد المسيح عليه السلام وبداية رسالته العلنية. ومن هنا فإن بناء سردية دينية متكاملة للمغطس يشكل خطوة استراتيجية نحو التأسيس لاحتفالية الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، من خلال تقديم الموقع بوصفه رمزاً عالمياً للإيمان والتجدد والسلام. كما تسهم هذه السردية في تعزيز مكانة الأردن مركزاً للحوار الديني والتلاقي الحضاري، وتحويل المناسبة إلى حدث إنساني عالمي تتجاوز آثاره حدود الاحتفال إلى بناء إرث معرفي وروحي مستدام للأجيال القادمة.

إن السردية الدينية في جوهرها ليست وصفاً للماضي، بل هندسة للمعنى، واستثماراً في الذاكرة، وصناعةً للمستقبل. وكلما امتلكت المجتمعات القدرة على رواية قصتها الروحية بوعي وإبداع، ازدادت قدرتها على التأثير في العالم وصناعة حضورها الحضاري المستدام.