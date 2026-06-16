هجرة العقول… حين تخسر الأوطان مستقبلها

تُعدّ هجرة العقول من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات النامية، لأنها لا تعني فقط انتقال الأفراد من بلد إلى آخر، بل تعني خسارة الطاقات التي تُبنى بها الأمم وتتقدم بها الحضارات. فعندما يهاجر العلماء والمبدعون والأطباء والمهندسون، تفقد الأوطان جزءًا ثمينًا من مستقبلها، وتدخل في دائرة من التراجع والاعتماد على الآخرين.

إنّ العقل البشري لا يمكن أن يبدع في بيئة تُقيّده أو تُهمّشه. فالموهبة تحتاج إلى حرية، والإنجاز يحتاج إلى فرصة، والإبداع يحتاج إلى تقدير. وحين يغيب ذلك كله، يصبح الرحيل خيارًا طبيعيًا للكثير من الشباب الذين يبحثون عن مكان يحتضن أحلامهم ويمنحهم القدرة على تحقيق ذاتهم. لذلك لا يكفي أن نلوم الشباب على الهجرة، بل يجب أن نسأل أنفسنا: لماذا فقدوا الأمل في أوطانهم؟ ولماذا شعروا أن مستقبلهم لا يمكن أن يُبنى فيها؟

كثير من الكفاءات لا تغادر أوطانها حبًا في الغربة، بل هربًا من الإحباط والبطالة وضعف التقدير وغياب العدالة. فالعالِم الذي لا يجد مختبرًا، والمبدع الذي لا يجد دعمًا، والطبيب الذي لا يجد بيئة تحترم جهده، سيبحث حتمًا عن وطن بديل يمنحه ما يحتاج إليه من احترام وفرص.

إن الوطن الذي لا يحتضن كفاءاته يبقى عالقًا في التبعية، يستهلك ما ينتجه الآخرون بدل أن يكون شريكًا في صناعة المعرفة والتقدم. فالأمم القوية لم تبنِ نهضتها بالثروات الطبيعية وحدها، بل بالعقول التي صنعت العلم والتكنولوجيا والاقتصاد.

وفي نهاية المطاف ، تبقى العقول هي الثروة الحقيقية لأي أمة. فالمباني يمكن أن تُعاد، والموارد قد تنفد، أما الإنسان المبدع فهو أساس النهضة والتنمية. لذلك فإن الاستثمار الحقيقي لا يكون في الحجر فقط، بل في الإنسان، من خلال التعليم الجيد، والحرية، والعدالة، وتوفير بيئة تُشعر الكفاءات بأنها قادرة على النجاح داخل وطنها لا خارجه.