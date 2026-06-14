بناء الحضور الحضاري؛ هندسة التأثير الروحي في عصر الاقتصاد الرقمي

في الاقتصاد المعاصر لا تقاس ثروة الدول بما تختزنه الأرض من موارد أو بما تنتجه الأسواق من سلع وخدمات فقط، إنما أيضًا بما تمتلكه المجتمعات من قدرة على إنتاج المعنى وتوليد الثقة وبناء سرديات حضارية جاذبة. فالقيمة الاقتصادية اليوم تتشكل من تفاعل الأصول المادية مع الأصول الرمزية، حيث يصبح الإرث الثقافي والديني جزءاً من الرأسمال الاقتصادي الوطني القادر على خلق فرص التنمية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً.

ولم يعد التأثير الروحي في عصر الاقتصاد الرقمي، نتاج الخطاب وحده، بل أصبح هندسة دقيقة تُصاغ عند تقاطع القيم الإنسانية مع الخوارزميات الذكية؛ حيث تُبنى المعاني وتُدار المشاعر وتُستثمر الثقة كأصلٍ غير مادي. وهكذا يغدو التأثير الروحي ساحةً جديدة للإبداع، تُقاس فيها القوة بقدرة الفكرة على إحياء الروح قبل جذب الانتباه.

تُعرَّف هندسة التأثير بوصفها نهجاً استراتيجياً وممارسة حضارية تُعنى بتصميم وتوظيف الموارد الرمزية والثقافية والروحية والمعرفية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى بناء السمعة وتعزيز المكانة الوطنية المستدامة. متجاوزة مفهوم التأثير بوصفه استجابة آنية أو نتاجاً لوسائل الاتصال، لتتعامل معه باعتباره بنية تراكمية تُصاغ من خلال الوعي الجمعي، والهوية الوطنية، والذاكرة الحضارية، ومنظومات القيم، والمعنى.

تَدمج هندسة التأثير بين الأصالة والابتكار؛ فهي تحافظ على الجذور القيمية والروحية للمجتمع، وفي الوقت ذاته توظف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات المعرفة العالمية لتوسيع نطاق الحضور والتفاعل. وبذلك تغدو عملية استراتيجية لإدارة رأس المال الرمزي وتحويله إلى قوة ناعمة قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص في عالم تتزايد فيه أهمية المعنى والثقة بقدر أهمية الموارد المادية والاقتصادية.

وتستند هندسة التأثير إلى بناء سردية روحية وطنية جامعة، تنطلق من خصوصية الدولة التاريخية والدينية، دون أن تنغلق على ذاتها. فالسردية الوطنية الناجحة تربط الماضي بالحاضر، وتستوعب التنوع الروحي والثقافي، والتسارع في التطورات التقنية. ضمن إطار المواطنة المشتركة والانتماء الجامع. وعندما تتكامل الرموز الدينية مع القيم الوطنية، يصبح الإرث الروحي عنصرا جوهريا في الوحدة المجتمعية، ومصدرا للثقة والتماسك والاستقرار بعصر التطورات التقنية، وعمودا لبناء اقتصادي حاضن لمختلف القطاعات.

تعتمد هندسة التأثير في مرحلة التحولات الذكية بقدرتها على تحويل الأصول غير المادية إلى قوة استراتيجية منتجة للقيمة؛ فالموروث الحضاري لم يعد مجرد رصيد تاريخي، بل مورداً ديناميكياً يُعاد إنتاجه رقمياً ومعرفياً ليصبح أداة لبناء الثقة والسمعة والتأثير الثقافي والدبلوماسي.

يُعدّ المغطس مثالًا بارزاً على إعادة هندسة التأثير الروحي؛ إذ لا يمثل موقعًا دينيًا عالميًا فحسب، بل أصلا حضارياً قادراً على تحويل الموروث الروحي إلى مورد للتنمية الثقافية والاقتصادية والدبلوماسية وبناء الثقة بين الشعوب، ومنصة تقنية يتأصل فيها إنتاج التأثير الثقافي والإنساني على المستويين الوطني والعالمي.

كما تمثل احتفالية (المغطس 2030) نموذجا متقدما لهندسة التأثير من خلال استثمار الإرث الديني والثقافي. بوصفه منصة حضارية قادرة على تحويل الإرث الروحي إلى رافعة للتنمية الثقافية، ومركز للحوار الإنساني، وجسر للتواصل بين الشعوب. وتقديم الموقع والمناسبة ضمن رؤية استراتيجية شاملة، مضمونها تحويل المكان إلى مساحة لإنتاج المعرفة، والمعنى لناتج اقتصادي، والقيم لسلوك يعزز الحضور الوطني على الساحة الدولية.

ومن مرتكزات هذه الرؤية توضيح العلاقة بين المكان المقدس وفضاء الزمان المتجدد. فالمواقع المقدسة لا تستمد قيمتها من تاريخها فحسب، بل من قدرتها المستمرة على إنتاج المعنى عبر متطلبات الأجيال. ويصبح أكثر تأثيرا عندما يُربط بمشروعات تقنية وثقافية وتعليمية وتنموية متجددة تجعل حضوره فاعلا في حياة الناس. بهذا يتحول الإرث الروحي إلى مصدر لبناء الثقة المستدامة بين المجتمع ومؤسساته، وبين الدولة وشركائها المحليين والدوليين.

يعتبر التراث الروحي والإرث الحضاري عنصرا بالغ التأثير في صناعة الدبلوماسية الدولية المعاصرة. فالدول التي تمتلك مواقع دينية ورموزا حضارية ذات قيمة عالمية تستطيع توظيفها لتعزيز الحوار بين الثقافات، وبناء الشراكات الدولية، وترسخ صورتها بوصفها حاضنة للتسامح والتعايش. حيث لا تمارس الدبلوماسية فقط عبر السياسة والاقتصاد، بل من خلال الثقافة والرموز والقيم القادرة على بناء جسور من الثقة والتفاهم بين الأمم.

يواجه الموروث الديني في الأردن تحديات جمة، كالتعارض والتناقض في السرديات الثقافية والدينية، وضعف توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الناتج الروحي، ومع ذلك يمكن إعادة هندستها لتحقيق فرصا استراتيجية تنهض بالهوية الوطنية وتعزز التأثير المجتمعي الإيجابي. فالتنوع ليس عبئا حضاريا، بل مصدر ثراء يمكن استثماره في بناء نموذج أردني فريد يقوم على التعددية والاعتدال والانفتاح. كما أن تطوير المحتوى الثقافي والمعرفي المرتبط بالمواقع الدينية، وإشراك الشباب والمؤسسات الأكاديمية والإبداعية في إعادة إنتاج هذا الإرث من خلال تسخير التقنيات الحديثة، يفتح آفاقا جديدة لتعزيز حضوره محليا وعالميا.

إن هندسة التأثير الروحي ليست مشروعا للاحتفاء بالماضي، بل مشروع لصناعة المستقبل. إنها دعوة لتحويل الذاكرة إلى رؤية، والرموز إلى قيمة، والموروث الروحي إلى مصدر للتنمية والثقة والسلام. ومن هذا المنطلق، يمكن أن يشكل (المغطس 2030) نقطة انطلاق نحو نموذج أردني رائد يبرهن أن أعظم استثمار يمكن أن تقوم به الأمم هو الاستثمار في المعنى والهوية والإنسان.