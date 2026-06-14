العالم يصحو .. وينحاز للحق

رغم الجراح ، ورغم الإجتياح ، ورغم القتل ، ورغم الدمار ، ورغم الحصار ، ورغم الجوع ، ورغم العطش ، ورغم الفتك ، ورغم التنكيل ، ورغم التعذيب ، ورغم كل شيء فعله العدو الصهيوني من قُبحٍ ، وإجرام ، أقول وبملء فمي : شكراً ، شكراً ، شكراً لطرفين لأنهما صنعا تحولاً كبيراً في التاريخ الإنساني : —

أولاً :— شكراً ( ٧ ) أكتوبر ٢٠٢٣ ، شكراً ليوم السابع من أكتوبر ، لأنه : هَزَّ الكيان وأرعبه ، ثم لأنه عرّى الكيان الصهيوني وكشفه على حقيقته للعالم الحُرّْ .

ثانياً :— شكراً لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة المتطورة ، لأنها صنعت من كل شخص يحمل هاتفاً ذكياً ، صنعت منه : مراسلاً صحفياً ، ومصوراً صحفياً ، وإعلامياً صادقاً محترفاُ ، وساهموا بإزالة الغشاوة التي وضعها الإعلام الصهيوني الكاذب ، المزور ، المخادع ، عن أعين الناس في عالم الغرب المتحضر ، الذي كانت تسيطر عليه ماكينة إعلامية خبيثة مأجورة تدور في فلك الصهيونية العالمية .

العالم يصحو ، العالم يتغير ، العالم يتبدل ، العالم يغير إنحيازه ، العالم ينقلب على الصهيونية العالمية ، العالم يعاديها ، العالم ينبذها ، العالم يحتقرها ، العالم يتبرأ منها ، العالم يتخلى عنها .

التغير الذي يشهده العالم ، وخاصة عالم الغرب — مربط خيل الصهيونية — وساحتها الداعمة ، المؤازة بلا حدود ، بدأت تنقلب ، وقلبت ظهر المِجنْ للصهيونية والصهاينة والعدو الصهيوني المحتل .

يستحيل حصر حجم التغير (( الشعبي والجماهيري )) لدى عالم الغرب ، وتأييده المطلق للقضية الفلسطينية ، نعم يستحيل ، لكثرة تشعباته ، وتعدد آلياته للتعبير عن تأييده المطلق للقضية الفلسطينية ، لكنني وددت ان أتطرق الى بعض المواقف والنماذج الدالة على التغير ، التي تثبت بدء إنحياز الغرب الى القضية الفلسطينية ، وتخليه عن تأييده الذي كان مطلقاً للعدو الصهيوني . وعليه سوف أسرد بعض المواقف بإختصار شديد :—

١ )) السيد / جان لوك ميلونشون :— السياسي الفرنسي البارز ، وزعيم حزب ( فرنسا الأبية ) ، يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية الفرنسية في الإنتخابات القادمة ، ويعلن معارضته لسياسات الكيان الصهيوني علناً . من كان يجرؤ على ذلك قبل السابع من اكتوبر عام ٢٠٢٣ ؟

٢ )) السيدة / ناتاشا بيرك موسار :— رئيسة جمهورية سلوفينيا ، ترفع علم فلسطين على واجهة القصر الجمهوري ، لمدة أسبوع ، ثم سيتم رفع العلم في الردهات الداخلية بشكل دائم . وتُعلن في كلمة لوسائل الإعلام ان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية لا يعيشون في سلام وكرامة ، بل يتعرضون لإبادة جماعية .

٣ )) السيد / جيمي دور :— كوميدي ومعلق سياسي امريكي ، يقول : قبل السابع من اكتوبر ، لم نعرف ان إسرائيل أسستها (( منظمات إرهابية )) ، دخلت اسرائيل غزة ، وبدأت (( تجزّ الرقاب )) . لقد غطيت الأحداث لكنني لم أعرف الحقيقة الا بعد السابع من اكتوبر ، قبلها لم اكن افهم ما يجري ، عندما غطيت مدى فظاعة ذلك ، لكن انا الآن أفهم ، والناس بدأوا يفهمون .

٤ )) السيد / رو خانا :— نائب ديمقراطي أمريكي ، يكشف خلال جلسة لجنة القوات المسلحة الأمريكية في الكونغرس ، ويقول : ( نتنياهو يُملي علينا ما نفعل ، لقد سئمنا غطرسته ) .

٥ )) برلماني بلجيكي يهاجم سفيرة الكيان ، ويتهم الصهاينة بإرتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ، لمدة ( ٧٧ ) عاماً كذبتم علينا خدعتمونا .

٦ ))السيدة / مريم فرانسيس ، صحافية بريطانية ، تتحدث عن المجازر التي يرتكبها الصهاينة ، وتقول : وصل بكم الأمر لإطلاق الكلاب على الأطفال .

٧ )) السيد / نورمان فينكيلشتاين ، عالم سياسي يهودي أمريكي ، يقول : جهزت إسرائيل نفسها لإبادة شعب غزة ، وخططت لقتلهم جميعاً ، لإفراغ غزة من سكانها .

٨ )) السيد / جيرمي كوربن ، نائب بريطاني ، يقول : إن الفلسطينيين سينتصروا في النهاية ، وإسرائيل سوف تختفي .

٩ )) السيد ماثيو كوك ، مُخرج أمريكي ، أسأنا للإسلام ، وايدنا اسرائيل التي تقتل آلاف الفلسطينيين .

١٠ )) في ساحة البرلمان البريطاني ، في لندن ، تم نصب تمثال للمناضل الفلسطيني / مروان البرغوثي ، هل يعقل هذا ؟ وان يحدث في برطانيا التي منحت اليهود وطناً قومياً في فلسطين!؟

١١ )) ناشطون يونانيون ، يغطون سفارة الكيان في علم فلسطين ، بمظاهرة حاشدة في أثينا .

١٢ )) السيناتور الأمريكي المستقل / بيرني ساندرز ، يقول : إن ما حصل في غزة إبادة جماعية .

١٣ )) السيد / أنجيلو بوليني ، عضو مجلس النواب الإيطالي يقول لرئيسة الوزراء : أنتِ مجرمة مثل نتنياهو وترامب .

١٤ )) السيدة / جوزفين غيابو ، ضابطة أمريكية سابقة : تطالب دول العالم بفرض عقوبات وحصار على الكيان لأنه قتل آلاف الأطفال .

١٥ )) رئيس الوزراء الإسباني/ بيدرو سانشيز ، يدعو الصين للضغط لإحترام القانون الدولي في غزة ولبنان . واعلن ان بلاده تتحرك مع الدول الأوروبية لفسخ إتفاقية الشراكة الأوروبية مع الكيان .

١٦ )) نائب رئيس وزراء ايرلندا ، يقول : تصرف الكيان ضد أسطول الصمود شنيع ، وانتهاك للقانون الدولي ، وعلى اوروبا تعليق بنود الإتفاق التجاري مع الكيان .

١٧ )) وزيرة الخارجية البريطانية / إيفيت كوبر ، تنتقد بن غفير بشدة ، واصفة أفعاله وتصرفاته بانها مُهينة للكرامة الإنسانية .

١٨ )) عضوة مجلس البرلمان الأوروبي / إيرين مونتيرو ، الكيان يختطف مواطنين أوروبيين ، ويتم السكوت عليه .

١٩ )) الممثل الإسباني / خافيير بارديم ، يقول : ما زلنا نقتل الأبرياء ونقصفهم بذريعة كاذبة .

٢٠ )) النائب الايرلندي / توماس غولد ، يقول : فليذهب نتنياهو الى الجحيم ، فقد قتل عشرات ألوف الأطفال الفلسطينيين .

٢١ )) إبنة أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي ، تقول : إن الكيان يدفع لوالدي ولأعضاء من الكونغرس ليكذبوا ، وينفوا إرتكابه لجرائم قتلٍ جماعي .

٢٢ )) عطّل ناشطو حملة التضامن مع فلسطين إجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك باركليز في لندن ، ويهتفون : بنك باركليز لايمكنك الإختباء ، فانتم تؤيدون الإبادة الجماعية للفلسطينيين .

٢٣ )) المخرج البريطاني / كين لوتش ، خلال مهرجان في كان يقول : المناضل الأمريكي مارتن لوثر كينغ ، قال : الشيء الأسوأ ليس عنف الأشرار ، بل صمت الأخيار ، وهذا ينطبق على جرائم القتل الجماعي ضد الفلسطينيين .

٢٤ )) الأكاديمي الإسرائيلي البريطاني / حاييم بريشيث ، يقول : إسرائيل هي محرك الدمار .

ما زالت المظاهرات والمسيرات الحاشدة تنطلق في لندن وباريس وبرلين ونيويورك واسبانيا وغيرها من العواصم والدول الأوروبية تطالب بتحرير فلسطين ، وتندد بالكيان قاتل الأطفال .

للتوضيح ، اتحدث هنا عن التغير على المستوى الشعبي الجماهيري في دول الغرب ، لكن على المستوى الرسمي لم يحدث تغييراً يذكر بل ربما ان هناك خداعاً ، لكنني أجزم ان هذه القناعات الشعبية ستصل الى أصحاب القرار بعد سنوات ، عندما يصل الشباب الى مراكز الحكم في الغرب عن طريق صناديق الإقتراع .