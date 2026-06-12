سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على ارباح النفط العراقي حتى رواتب العراقيين بيد أميركا 

يمثل النفط العراقي بثرواته الهائلة شريان حياة لاقتصاد البلاد ومصدرًا أساسيًا للإيرادات، ولطالما شكلت هذه الثروة محط أنظار العالم، وتاريخيًا، ارتبطت إدارة هذه الموارد بمواضيع سياسية واقتصادية معقدة. في السنوات الأخيرة، برزت تساؤلات حول مدى تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على أرباح النفط العراقي، وكيفية إدارة هذه الأموال، وأوجه إنفاقها. لا يتعلق الأمر فقط بالاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط العراقي، بل يتعداه ليشمل آليات التحكم المالي التي قد تمنح واشنطن نفوذًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي.

يمكن تتبع جذور هذا النفوذ إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وما تلاه من إعادة هيكلة للنظام السياسي والاقتصادي. في أعقاب الاحتلال، لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًا في تشكيل المؤسسات الاقتصادية العراقية، بما في ذلك تلك المسؤولة عن إدارة الثروات النفطية. تم تأسيس آليات مالية دولية، غالبًا تحت إشراف أمريكي أو بدعم قوي منه، لتنظيم عملية بيع النفط وإدارة عائداته. من أبرز هذه الآليات صندوق تنمية العراق (DFI)، الذي أنشئ في عام 2003 بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكان يهدف إلى إدارة إيرادات النفط والغاز والديون وغيرها من الموارد لصالح الشعب العراقي. على الرغم من أن الهدف المعلن كان الشفافية والإشراف الدولي، إلا أن وجود مؤسسات كهذه، غالبًا ما تكون مدعومة من قبل قوى دولية، يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى الاستقلالية الحقيقية في إدارة هذه الأموال.

تتجلى الهيمنة الأمريكية بشكل غير مباشر من خلال عدة مسارات. أولاً، العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي بنتها الولايات المتحدة مع شركات النفط العالمية الكبرى، والتي تمتلك حصصًا كبيرة في عقود الإنتاج النفطي في العراق. هذه الشركات، بما لها من خبرات تقنية وقدرات مالية، غالبًا ما تعمل بالتنسيق مع حكوماتها، بما في ذلك الحكومة الأمريكية، لضمان مصالحها. وبما أن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، فإن استقرار إمدادات النفط العراقي له أهمية استراتيجية لواشنطن.

ثانيًا، دور المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي العراقي. في حين أن البنك المركزي العراقي هو المسؤول الرسمي عن إدارة العملة والاحتياطيات، فإن الاتفاقيات والبروتوكولات التي تحكم المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة ببيع النفط، غالبًا ما تتأثر بالمعايير والمتطلبات الدولية التي تفرضها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا مؤثرًا. علاوة على ذلك، فإن المعاملات المصرفية الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالدولار الأمريكي، تخضع لرقابة مشددة من قبل السلطات الأمريكية. عندما يتم بيع النفط العراقي بالدولار، فإن جزءًا كبيرًا من هذه المعاملات يمر عبر النظام المصرفي الأمريكي، مما يمنح واشنطن رؤية ونفوذًا كبيرين.

أما عن الطريقة التي تدير بها أمريكا أموال العراقيين، فيمكن القول إنها لا تقوم بإدارة مباشرة للأموال بالمعنى الحرفي، بل تمارس نفوذًا من خلال آليات النظام المالي العالمي. عندما يتم بيع النفط العراقي، فإن عائداته تذهب إلى حسابات الدولة العراقية، غالبًا ما تكون في بنوك دولية. ومع ذلك، فإن البنك المركزي العراقي، من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم المعاملات التجارية، يشتري كميات كبيرة من الدولار الأمريكي. هذه العمليات البيع والشراء للدولار تتم من خلال مزادات ينظمها البنك المركزي. هنا يبرز دور الإشراف الأمريكي أو التأثير غير المباشر. في كثير من الأحيان، تفرض الجهات الرقابية الأمريكية قيودًا على المعاملات المالية التي تشتبه في تورطها في غسيل الأموال أو دعم الإرهاب. هذا يعني أن البنك المركزي العراقي، وغيره من المؤسسات المالية في العراق، يجب أن يلتزم بمعايير صارمة لتجنب العقوبات الأمريكية، مما يمنح واشنطن أداة ضغط غير مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العقود النفطية نفسها غالبًا ما تتضمن بنودًا تحدد كيفية تحصيل الإيرادات وتوزيعها، بما في ذلك استقطاع تكاليف الإنتاج والتشغيل. كما أن الديون المستحقة على العراق، والتي يعود الكثير منها إلى حقبة ما قبل 2003، تخضع لإعادة هيكلة وديون جديدة قد تتطلب موافقات دولية أو ضمانات، مما قد يربط إدارة هذه الأموال بالدائنين الدوليين الذين غالبًا ما تكون الولايات المتحدة قوة مؤثرة فيها.

أما عن كيفية إنفاق هذه الأموال، فإن العراق، كدولة ذات سيادة، هو المسؤول عن تحديد أولوياته الإنفاقية. ومع ذلك، فإن الهيمنة الأمريكية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، يمكن أن تؤثر على هذه الأولويات. غالبًا ما ترتبط المساعدات الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تنموية، بتقديم تنازلات أو توجيه السياسات الاقتصادية. على سبيل المثال، قد ترتبط القروض المقدمة من مؤسسات مالية دولية، والتي تدعمها الولايات المتحدة، بشروط تفرض على الحكومة العراقية تبني سياسات اقتصادية ليبرالية معينة، مثل الخصخصة أو تحرير الأسعار، أو حتى توجيه الإنفاق نحو مجالات معينة.

من ناحية أخرى، فإن جزءًا كبيرًا من الإنفاق العراقي يذهب إلى استيراد السلع والخدمات، بما في ذلك السلع العسكرية والتكنولوجية، والتي غالبًا ما يتم استيرادها من الولايات المتحدة أو من دول غربية أخرى. هذا يخلق دورة اقتصادية تعود بالفائدة على هذه الدول. كما أن الاستثمارات الأمريكية في قطاعات أخرى غير النفط، مثل الطاقة والمياه والبنية التحتية، يمكن أن تكون مرتبطة بشروط تفضيلية أو ضمانات حكومية، مما يعزز النفوذ الاقتصادي الأمريكي.

ولكن يجب التنبيه إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع أرباح النفط تذهب مباشرة إلى خزائن أمريكية. فالصورة أكثر تعقيدًا. الأرباح تتدفق إلى الدولة العراقية، ولكن الآليات المالية والاقتصادية التي تحكم هذه التدفقات، والضغوط الجيوسياسية، والاعتماد على النظام المالي العالمي، تمنح الولايات المتحدة قدرة كبيرة على التأثير على كيفية إدارة هذه الأموال وإنفاقها.

يمكن القول إن الولايات المتحدة لا تهيمن بشكل مباشر على أرباح نفط العراق، ولكنها تمارس نفوذًا قويًا من خلال النظام المالي العالمي، والاتفاقيات الاقتصادية، والعلاقات مع الشركات الكبرى، والضغوط السياسية. الطريقة التي تدير بها أموال العراقيين ليست بالضرورة إدارة مباشرة، بل هي تأثير غير مباشر من خلال آليات السوق والرقابة المالية. ويتم إنفاق الأموال وفقًا لأولويات الحكومة العراقية، ولكن هذه الأولويات غالبًا ما تتأثر بالضغوط والمصالح الأمريكية، سواء كانت تتعلق بالمساعدات، أو بالعقود، أو بالسياسات الاقتصادية العامة. إن فهم هذه الديناميكيات يتطلب نظرة شاملة تجمع بين العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية، ويكشف عن الطبيعة المعقدة للعلاقة بين ثروات العراق والنفوذ الدولي.

