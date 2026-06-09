*
الثلاثاء: 09 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

نائب ينتقد زيادة الرواتب : دينار واحد يومياً لا يكفي

  • 09 حزيران 2026
  • 10:42
نائب ينتقد زيادة الرواتب دينار واحد يومياً لا يكفي

خبرني - انتقد عضو مجلس النواب، الدكتور أحمد الرقب، قرار زيادة الرواتب المقررة للفئات التي تقل رواتبها عن 600 دينار بمقدار 30 دينارا، أي بمعدل دينار واحد في اليوم. واصفا هذه الزيادة بـ "الزيادة الخجولة" التي لا تسمن ولا تغني من جوع بعد 15 عاما من الانتظار.

وأضاف الرقب أنه من غير المعقول أن ينتظر الموظف والمتقاعد كل هذه السنوات لتكون الزيادة هي فقط دينار واحد باليوم، وضمن شروط استثنائية لا تشمل الجميع.

وبين أن هذه السياسات هي انعكاس لإملاءات وسياسات صندوق النقد الدولي و"صناديق الربا" التي جمدت الأجور، وحرمت المواطن من أبسط حقوقه في العيش الكريم، وهو ما حذر منه بشكل متكرر تحت قبة البرلمان.

وحذر من استمرار الضغط على جيب المواطن وتجاهل الأزمة الاقتصادية الحقيقية بمسكنات ضئيلة، مؤكدا أنها لن تزيد المشهد إلا تعقيدا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المواطن الأردني يستحق موازنةً وطنية حقيقية، لا موازنة مرتهنة للخارج.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية: عيد الجلوس الملكي السابع والعشرون عهدٌ يتجدد بين قائدٍ صان الدولة وشعبٍ يلتف حول عرشه الهاشمي
كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية: عيد الجلوس الملكي السابع والعشرون عهدٌ يتجدد ...
  • 2026-06-09 13:58
طهبوب تطالب الحكومة بتوضيح أسس زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
طهبوب تطالب الحكومة بتوضيح أسس زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
  • 2026-06-09 10:40
الظهراوي يوضح حقيقة بحث العفو العام في اجتماع مع رئيس الوزراء
الظهراوي يوضح حقيقة بحث العفو العام في اجتماع مع رئيس الوزراء
  • 2026-06-09 10:35
النائب الكابتن زهير الخشمان: زيادة الرواتب خطوة مستحقة واستجابة لمطالب النواب والمواطنين
النائب الكابتن زهير الخشمان: زيادة الرواتب خطوة مستحقة واستجابة لمطالب النواب...
  • 2026-06-08 23:53
المشاقبة: مسؤولون يحفرون آبارًا مخالفة فما دور وزير المياه؟
المشاقبة: مسؤولون يحفرون آبارًا مخالفة فما دور وزير المياه؟
  • 2026-06-03 23:32
أعيان يُشاركون بملتقى تضامني دولي في جنيف
أعيان يُشاركون بملتقى تضامني دولي في جنيف
  • 2026-06-03 23:04