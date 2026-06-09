نائب ينتقد زيادة الرواتب : دينار واحد يومياً لا يكفي

خبرني - انتقد عضو مجلس النواب، الدكتور أحمد الرقب، قرار زيادة الرواتب المقررة للفئات التي تقل رواتبها عن 600 دينار بمقدار 30 دينارا، أي بمعدل دينار واحد في اليوم. واصفا هذه الزيادة بـ "الزيادة الخجولة" التي لا تسمن ولا تغني من جوع بعد 15 عاما من الانتظار.

وأضاف الرقب أنه من غير المعقول أن ينتظر الموظف والمتقاعد كل هذه السنوات لتكون الزيادة هي فقط دينار واحد باليوم، وضمن شروط استثنائية لا تشمل الجميع.

وبين أن هذه السياسات هي انعكاس لإملاءات وسياسات صندوق النقد الدولي و"صناديق الربا" التي جمدت الأجور، وحرمت المواطن من أبسط حقوقه في العيش الكريم، وهو ما حذر منه بشكل متكرر تحت قبة البرلمان.

وحذر من استمرار الضغط على جيب المواطن وتجاهل الأزمة الاقتصادية الحقيقية بمسكنات ضئيلة، مؤكدا أنها لن تزيد المشهد إلا تعقيدا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المواطن الأردني يستحق موازنةً وطنية حقيقية، لا موازنة مرتهنة للخارج.