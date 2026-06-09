طهبوب تطالب الحكومة بتوضيح أسس زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين

خبرني - طالبت النائب ديمة طهبوب الحكومة بتوضيح الأسس التي استندت إليها في إقرار زيادة مقدارها 30 ديناراً للعاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، متسائلة عن المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي بُني عليها القرار.

وقالت طهبوب إن من حق المواطنين معرفة ما إذا كانت هذه الزيادة تستجيب لحاجاتهم المعيشية الحقيقية أم أنها مجرد رقم مالي لا ينعكس بصورة ملموسة على حياتهم اليومية، متسائلة عما إذا كانت كافية لتغطية جزء من كلف الغذاء أو النقل أو الدواء أو فواتير الطاقة.

كما استفسرت عما إذا كانت الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار خط الفقر المعتمد رسمياً ومتوسط الإنفاق للأسرة الأردنية قبل تحديد قيمة الزيادة.

وأضافت أن الهدف إذا كان تحسين مستوى المعيشة، فمن حق الأردنيين معرفة العلاقة بين قيمة الزيادة وخط الفقر، وبينها وبين معدلات التضخم التي تراكمت آثارها خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن من حق مجلس النواب الاطلاع على الدراسات التي استندت إليها الحكومة في تحديد هذه الأرقام.

وأشارت طهبوب إلى أن نواب كتلة حزب الأمة طالبوا باستمرار بزيادة الرواتب خلال مناقشات الموازنة العامة، وعند منح الثقة للحكومات الجديدة، وفي مختلف المناسبات التي تتيح إعادة طرح هذه القضية وإبقائها ضمن أولويات الاهتمام الحكومي.