الظهراوي يوضح حقيقة بحث العفو العام في اجتماع مع رئيس الوزراء

خبرني - أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، النائب رائد رباع الظهراوي، أن الاجتماع الذي عقدته كتلة الأحزاب الوسطية مع رئيس الوزراء لم يتطرق إلى ملف العفو العام، إلا أن اللجنة تنتظر تحديد موعد إجتماع يجمع لجنة الحريات بالرئيس .



وقال الظهراوي، عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن الاجتماع الذي عقد بالأمس كان خاصاً بكتلة الأحزاب الوسطية ولم يناقش ملف العفو العام، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية رسمياً بموعد اجتماعها المرتقب مع رئيس الوزراء لبحث عدد من الملفات، من بينها مطالب التوسع في العفو العام.

ويأتي توضيح الظهراوي في ظل تزايد المطالبات النيابية والشعبية بإعادة النظر في ملف العفو العام، حيث سبق أن أكد أن لجنة الحريات تتابع هذا الملف وتعتزم طرحه أمام الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بشمول قضايا جرى فيها إسقاط الحق الشخصي، ضمن إطار دراسة الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة به.

وأشار الظهراوي إلى أن اللجنة ستواصل متابعة الملف عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن أي مستجدات تتعلق بالعفو العام سيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء.