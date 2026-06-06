لا تسبقوا الجهات المختصة برواياتكم

في الجرائم والأحداث المجتمعية المؤلمة، لا تتوقف تداعيات الحادثة عند حدود المكان الذي وقعت فيه، بل تبدأ معها معركة أخرى لا تقل خطورة، وهي معركة المعلومات والشائعات والتفسيرات المتسرعة. فمع كل حادثة نشهد تسابقًا لدى البعض على نشر الأخبار والتفاصيل قبل التأكد من صحتها، وكأن الوصول أولًا أصبح أهم من نقل الحقيقة نفسها.

في لحظات الألم والصدمة، تتحول بعض منصات التواصل إلى مساحة مزدحمة بالروايات غير المؤكدة والاجتهادات الشخصية، حيث تُطرح تحليلات وأسباب وتفاصيل تُتداول على أنها حقائق، بينما قد تكون بعيدة تمامًا عن الواقع. والخطورة هنا لا تكمن في المعلومة الخاطئة فقط، بل في الأثر الذي تتركه على المجتمع وعلى أسر تعيش أصلًا ظروفًا قاسية ومؤلمة.

إن الكلمة ليست أمرًا عابرًا، لأن ما يُكتب ويُنشر قد يخلق حالة من البلبلة والاحتقان، وقد يوجه الرأي العام نحو استنتاجات غير صحيحة قبل ظهور الحقيقة الكاملة. كما أن التسرع في تداول الأخبار قد يحوّل التخمين إلى قناعة، والشائعة إلى رواية راسخة يصعب تغييرها لاحقًا.

وهنا لا بد من التذكير بأن هناك جهات رسمية ومختصة مسؤولة عن التحقيق وإصدار البيانات وتوضيح الحقائق بعد استكمال الإجراءات اللازمة. هذه الجهات تعمل وفق الأدلة والوقائع والمعطيات الدقيقة، وليس وفق الانطباعات أو ما يتم تداوله بين الناس. لذلك فإن انتظار البيان الرسمي ليس تأخيرًا للمعلومة، بل احترام للحقيقة ولحق المجتمع في معرفة الوقائع كما هي.

الحقيقة لا تخسر عندما تتأخر، لكنها قد تتعرض للتشويه عندما نسبقها بالشائعات. وفي الأحداث المؤلمة، الوعي والمسؤولية ليسا خيارًا إضافيًا، بل ضرورة لحماية المجتمع واحترام مشاعر الناس وصون الحقيقة من الضياع وسط ضجيج الروايات.