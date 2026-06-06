جواد العناني… جرح ثاني!

كتبت هذا بعد أن هدأت العاصفة.

فالعواصف تُعمي.

والغضب يرفع الأصوات حتى لا يسمع أحد أحداً.

أما المسافة — فتُظهر ما هو أبعد من التصريح، وأعمق من الجدل، وأقدم من الحدث.

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في أيار، طلب منّا جواد العناني أن نتقشّف.

كتبت يومها في "خبرني" — وقلت له بالاسم والدليل والرقم: الأردني لا يتقشّف، هو يُستهلَك!

لم يردّ.

لأن من يملك ظلّ المنصب لا يحتاج إلى ردّ — يكفيه الصمت الذي يملؤه الآخرون بالنسيان!

ثم جاء يونيو.

وجاء الجرح الثاني!

رجل واحد. شهران. وظلّ منصب واحد لا يهدأ!

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قال — في مقابلة تلفزيونية — إن من رسم حدود الأردن كان "إما متعمداً أو سكراناً"!

قالها بسخرية من يعرف.

وبثقة من أمضى عمراً في قلب الدولة.

ثم فوجئ بالضجة — وقال: أُخذ كلامي خارج سياقه!

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لن أقف عند سايكس بيكو وخطوطها التي قسّمت الأرواح قبل الأرض.

ما يعنيني ليس ماذا قال — بل لماذا يجرح ما يقوله!

ولماذا يجرح مرتين!

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الإنسان العادي يملك حق الخطأ في التعبير.

كلمة تخرج في لحظة سخرية — وتموت في الهواء.

ينسى ما قال — لأن الناس أيضاً سينسون.

أما من جلس عقوداً في أعلى مواقع القرار — فكلماته لا تموت بالسرعة نفسها.

لأن الناس لا يسمعون الرجل — يسمعون كل ما خلفه!

يسمعون السنوات.

والمواقع.

والأسرار التي يفترضون أنه يحملها — حتى حين لا يقولها.

والدولة كلها تمرّ من بين كلماته — حتى حين لا يقصد ذلك!

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بعض المناصب تخلع أصحابها.

لكنها لا تخلع أصواتهم!

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يريد أن يتحدث كرجل حر.

والناس يصرّون على سماعه كرجل دولة!

يريد أن يقدّم قراءة تاريخية.

والناس يتعاملون مع كلامه كموقف — أو إشارة — أو شهادة تتجاوز حدود الرأي!

وتلك هي لعنة المنصب.

المنصب لا يعيش في المكتب.

ولا في السيارة الرسمية.

ولا في البروتوكول.

المنصب الحقيقي يعيش في ذاكرة الناس — وهذه الذاكرة لا توقّع قرارات تقاعد!

السلطة تترك ظلاً أطول من عمرها!

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خصوصاً حين يتعلق الأمر بالأردن.

الأردن لم يُولد في اتفاقية — وُلد رغمها.

لم تصنعه الخرائط التي رسمها بيرسي كوكس — بل صنعه الناس الذين عاشوا داخلها وحملوا تكاليفها!

دولة دفعت أثمان بقائها بأرواح شعبها — لا بخطابات من جلسوا فوق مقاعد القرار.

ووطن صمد حين كانت المنطقة كلها تسقط من حوله!

ولهذا تصبح الكلمات المتعلقة به — مهما كان قصد قائلها — أثقل من أن تمرّ مرور الكلام!

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لا أطالب أحداً بالصمت.

ولا أرى أن المناصب السابقة تسلب أصحابها حق التعبير.

لكن المواقع الكبرى تترك على أصحابها مسؤولية لا تنتهي بانتهاء التكليف.

مسؤولية اسمها: إدراك وزن الكلمة. ومعرفة أثرها. وفهم اللحظة التي تُقال فيها!

الحكمة ليست أن تقول كل ما تعرف.

ولا أن تقول كل ما تعتقد.

الحكمة أن تعرف ما الذي ستفعله كلماتك — بعد أن تغادر فمك!

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لهذا لا أحسد أصحاب المناصب الكبرى.

المواطن العادي يدفع ثمن كلماته مرة واحدة.

أما هم — فيدفعونه مرتين.

مرة وهم في مواقعهم.

ومرة بعد مغادرتها — لأن بعض المناصب لا تتقاعد أبداً في ذاكرة الناس!

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في أيار قال: تقشّف!

وفي يونيو قال: الحدود رسمها سكران!

وفي المرتين — كان المنصب أعلى صوتاً من صاحبه!

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المنصب قد يغادر صاحبه.

لكن صاحبه لا يغادر المنصب بالسهولة نفسها!

وإن كانت شيرين تغني أن جرح القلوب غالي —

فإن جرح الأوطان أغلى!

إنها لعنة المنصب!

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عماد داود

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