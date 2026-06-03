حين تُصاب خارطة الوطن بجرح الكلمات

الأوطان ليست خطوطاً مرسومة على الورق، ولا حدوداً جغرافية يمكن تناولها بخفة أو وصفها بعبارات عابرة لا تدرك حجم ما تحمله من رمزية ومعنى. فخارطة الوطن ليست شكلاً هندسياً، بل هي تاريخ وهوية وذاكرة شعب، وهي عنوان السيادة والانتماء والكرامة الوطنية.

وفي الشأن العام، تبقى الكلمة مسؤولية قبل أن تكون رأياً، وتزداد هذه المسؤولية حين تصدر عن شخصيات تقلدت مواقع قيادية أو تولت مسؤوليات وطنية كبيرة؛ لأن المجتمع لا ينظر إلى تلك الكلمات باعتبارها حديثاً عادياً، بل يقرأ فيها رسائل ومواقف وانعكاسات ذات أثر واسع.

إن الاختلاف في قراءة التاريخ أو تحليل المراحل السياسية أمر مشروع وصحي، لكن هناك فارقاً واضحاً بين النقاش الموضوعي وبين العبارات التي قد تُفهم على أنها انتقاص من قيمة الوطن أو تقليل من شأن مسيرته وتاريخه. فالأردن لم يكن حدثاً عابراً في صفحات التاريخ، ولم يُبنَ على الصدفة، بل تشكل عبر مسيرة طويلة من العمل والتضحيات والإرادة التي صنعت دولة راسخة بمؤسساتها وإنجازاتها ومكانتها.

لقد ارتبطت خارطة الأردن في وجدان أبنائه بمعانٍ أكبر من حدود المكان؛ فهي تمثل السيادة والهوية الوطنية والانتماء الذي تشكل عبر عقود طويلة من العطاء والبناء. لذلك فإن التعامل مع الوطن، ومع رموزه وتاريخه، يجب أن يكون بقدر المسؤولية التي تفرضها مكانته في قلوب أبنائه.

إن الكلمة قد تمر عند قائلها مروراً عابراً، لكنها قد تترك أثراً عميقاً في وجدان الناس، ولهذا فإن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الخطاب العام أكثر دقة واتزاناً واحتراماً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالوطن وتاريخه وسرديته الوطنية.

سيبقى الأردن أكبر من أي تصريح، وأكبر من أي جدل عابر، لأن الأوطان الراسخة لا تهتز بكلمة، لكنها تستحق دائماً كلمات تليق بها، وتحفظ هيبتها، وتصون مكانتها.

فالوطن ليس مساحة للعبث، بل أمانة في أعناق الجميع.