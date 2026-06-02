وتعهّد المرشد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، بأن "شعوب المنطقة وأراضيها لن تعود دروعاً للقواعد الأمريكية"، مضيفاً: "لن يكون لأمريكا بعد اليوم مكان آمن في المنطقة للعبث وإقامة القواعد العسكرية، وستبتعد يوماً بعد يوم أكثر عن موقعها السابق".

جاءت تصريحاته قبل أيام فقط من تعرّض وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لضغوط جديدة. وقال الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إنه استهدف قاعدة أمريكية في المنطقة، بعد ضربات أمريكية جديدة على جنوب إيران.

وحذّرت الدكتورة غريكو من أنه في حال انهار وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران واستؤنف القتال، فإن الأضرار القائمة في القواعد الأمريكية تشير إلى أن منشآت في أنحاء الخليج قد تكون عرضة للخطر.

وقالت: "لقد استهلك الصراع الحالي مخزونات الدفاع الجوي لدى الولايات المتحدة وشركائها بوتيرة كبيرة".

وأضافت: "لا يوجد مسار سريع لتعويض هذه المخزونات، ما يعني أن أي هجوم إيراني متجدد سيُواجَه بجزء بسيط من الصواريخ الاعتراضية التي كانت متاحة عند بدء الصراع".

شاركت في إعداد التقرير باربرا ميتزلر وتوم غولد.