كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح الأحد، إحكام سيطرته على قلعة الشقيف أرنون، المعروفة أيضاً باسم قلعة بوفور، الاستراتيجية في جنوب لبنان، عقب اشتباكات ميدانية مدعومة بغطاء ناري مكثف من القوات البرية والجوية.

ورغم إعلان واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أبريل/نيسان، واصلت إسرائيل شنّ ضربات ونسف منازل ومبانٍ في جنوب لبنان، بينما يعلن حزب الله مراراً عن هجمات بمسيّرات وإطلاق صواريخ تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو شمال إسرائيل.

ويحمل التوصل إلى اتفاق في لبنان أهمية كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنّ إيران اشترطت وقف إطلاق النار في لبنان في أي اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.