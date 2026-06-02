استمرت الاشتباكات ليلاً بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تُعقد الثلاثاء في واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مساء الاثنين، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما تواصل مع حزب الله اللبناني عبر وسطاء، مؤكداً التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف الهجمات بين الطرفين.

وأضاف ترامب في تصريح له على منصة تروث سوشيال أنه "لا قوات ستتجه إلى بيروت"، مشيراً إلى أن أي قوات كانت في طريقها إلى هناك "أُعيدت بالفعل".

وقبل إعلان ترامب المسائي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد صرحا في بيان مشترك صباح الاثنين، بأنهما أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي ببدء قصف بيروت.

رد الفعل الإسرائيلي

في أول رد على تصريحات ترامب قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيواصل قصف جنوب لبنان "كما هو مخطط له".

وبحسب ما أورد عبر حسابه على منصة إكس، قال نتنياهو "تحدثتُ الليلة مع الرئيس ترامب وأبلغته أنه إذا لم يكُفّ حزب الله عن مهاجمة مدننا ومواطنينا، فإن إسرائيل ستشن هجوماً على أهداف إرهابية في بيروت. موقفنا هذا ثابت لا يتغير. في الوقت نفسه، سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته كما هو مخطط لها في جنوب لبنان".

في حين قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عبر منصة إكس أيضاً إن "هذا هو الوقت المناسب لأن نقول لصديقنا، الرئيس ترامب: لا"، مذكراً نتنياهو بأنه قال ذات مرة إن "رئيس وزراء قوياً سيكون قادراً على قول لا لرئيس الولايات المتحدة عند الضرورة".

وأضاف بن غفير: "حان الوقت للقيام بما هو مطلوب وضروري لضرب حزب الله".