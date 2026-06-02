شركة الكهرباء الوطنية الأردنية: عقود من التحديات والصعوبات

تعتبر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (NEPCO) عمودًا فقريًا حيويًا للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. منذ تأسيسها، واجهت الشركة على مدى عقود تحديات جمة، تجسدت بشكل أساسي في تراكم الديون واستنزاف مواردها المالية. إن فهم الأسباب الجذرية لهذه المشكلة المعقدة هو الخطوة الأولى نحو استكشاف حلول مستدامة تضمن استمرارية قدرة الشركة على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للأردن.

تتعدد العوامل التي ساهمت في وضع شركة الكهرباء الوطنية في هذا المأزق المالي. لعل أبرزها وأكثرها استدامة هو هيكل التسعير المدعوم للطاقة. على مر السنين، تبنت الحكومات الأردنية سياسة تقديم دعم كبير لأسعار الكهرباء للمستهلكين، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية. ورغم النوايا الحسنة، فإن هذا الدعم المستمر يعني أن الشركة لا تستطيع دائمًا تغطية تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من الإيرادات التي تحصل عليها. غالبًا ما تتحمل الشركة فرق التكلفة، مما يؤدي إلى عجز مالي يتراكم بمرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد مصادر الطاقة، وخاصة الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. إن التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية لأسعار النفط والغاز الطبيعي تلقي بظلالها الثقيلة على تكلفة إنتاج الكهرباء. عندما ترتفع أسعار الوقود المستورد، ترتفع معها تكاليف التشغيل لشركة الكهرباء الوطنية. وفي ظل القيود المفروضة على رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين بسبب سياسات الدعم، فإن الشركة تتحمل هذه الزيادة في التكاليف دون قدرة على تعويضها بشكل كامل من خلال الإيرادات. هذا الفارق المستمر بين التكاليف والإيرادات يمثل محركًا رئيسيًا لتراكم الديون.

عامل آخر لا يمكن إغفاله هو الحاجة المستمرة للاستثمار في تحديث وتوسيع البنية التحتية لقطاع الكهرباء. مع تزايد عدد السكان وزيادة النشاط الاقتصادي، يزداد الطلب على الكهرباء. يتطلب تلبية هذا الطلب المتزايد استثمارات ضخمة في محطات توليد الطاقة، وشبكات النقل والتوزيع، وأنظمة التحكم. غالبًا ما تكون هذه الاستثمارات بالمليارات، وتمويلها يتطلب اللجوء إلى الاقتراض، سواء من البنوك المحلية أو الدولية، أو من خلال إصدار السندات. ومع استمرار الأعباء التشغيلية، يصبح سداد هذه الديون وإعادة تمويلها عبئًا إضافيًا على الشركة، مما يزيد من تفاقم مشكلة الديون.

لم تكن قضايا الكفاءة التشغيلية غائبة عن المشهد. على الرغم من الجهود المبذولة، قد تكون هناك دائمًا مجالات لتحسين الكفاءة في عمليات الإنتاج، وتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، وتحسين إدارة الموارد. أي ضعف في هذه المجالات يؤدي إلى زيادة التكاليف ويؤثر على الربحية، مما يعقد الوضع المالي للشركة.

من أجل معالجة هذه التحديات الهيكلية والمالية المعقدة، هناك حاجة إلى مجموعة من الحلول المتكاملة والشاملة. تتمثل الخطوة الأولى والأكثر أهمية في إعادة هيكلة سياسات الدعم للطاقة. يجب أن يكون هناك توجه نحو تقليص الدعم تدريجيًا، مع آليات واضحة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج دعم اجتماعي موجهة بدلًا من الدعم الشامل. هذا يسمح لشركة الكهرباء الوطنية بتعديل أسعار الكهرباء لتكون أقرب إلى التكاليف الحقيقية، مما يقلل من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

تعتبر تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة حلًا استراتيجيًا طويل الأمد. لقد اتخذ الأردن خطوات إيجابية في هذا المجال، مثل الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذه المصادر، بمجرد بناء محطاتها، توفر تكاليف تشغيل أقل بكثير مقارنة بمحطات الوقود الأحفوري، وتقلل من الاعتماد على الوقود المستورد وتقلبات أسعاره. يجب تسريع وتيرة هذه الاستثمارات وتسهيل إجراءاتها، مع التركيز على إنشاء مشاريع واسعة النطاق قادرة على تلبية نسبة كبيرة من احتياجات المملكة.

يجب أيضًا التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية. يشمل ذلك الاستثمار في التقنيات الحديثة لتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، وتحسين إدارة العمليات، وتطبيق أفضل الممارسات في الصيانة والتشغيل. يمكن لتقنيات الشبكات الذكية أن تلعب دورًا حاسمًا في مراقبة وإدارة تدفق الطاقة بشكل أكثر فعالية، وتقليل الأعطال، وتحسين استجابة الشبكة.

بالنسبة للقروض والديون المتراكمة، فإن استراتيجية واضحة لإدارة الديون وإعادة هيكلتها ضرورية. قد يشمل ذلك التفاوض مع الدائنين على شروط سداد أفضل، أو البحث عن خيارات إعادة تمويل قد تكون أكثر ملاءمة. في الوقت نفسه، يجب أن تهدف الشركة إلى توليد فائض تشغيلي كافٍ لتغطية أقساط الديون المستقبلية والاستثمارات اللازمة.

تحسين كفاءة التحصيل المالي وتقليل الديون المتعثرة من الجهات المستهلكة للطاقة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو قطاع خاص، أمر بالغ الأهمية. قد يتطلب ذلك مراجعة آليات العقود مع الجهات الكبيرة، وتشديد إجراءات التحصيل، وربما فرض غرامات على التأخير في السداد.

لا يمكن فصل حلول شركة الكهرباء الوطنية عن إطار السياسات الاقتصادية الوطنية الشاملة. يتطلب الأمر رؤية استراتيجية وطنية واضحة لقطاع الطاقة، توازن بين متطلبات الاستدامة المالية، والأمن الطاقوي، والتنمية الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية. التنسيق الوثيق بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركة الكهرباء الوطنية، ضروري لضمان اتساق السياسات وتنفيذها بفعالية.

في الختام، فإن المشاكل المالية التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية الأردنية هي نتاج عقود من التحديات المتشابكة، أبرزها هيكل الدعم للطاقة، الاعتماد على الوقود المستورد، والحاجة المستمرة للاستثمار. إن معالجة هذه المشكلات لا يمكن أن تتم بلمسة سحرية، بل تتطلب مقاربة شاملة ومتدرجة. تتضمن هذه المقاربة إعادة هيكلة الدعم، وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإدارة الديون بحكمة، وتنسيق السياسات على المستوى الوطني. فقط من خلال تنفيذ هذه الحلول بشكل متكامل، يمكن لشركة الكهرباء الوطنية أن تتجاوز عقود التحديات وتؤسس لمستقبل مالي مستدام، قادر على دعم نمو وازدهار المملكة الأردنية الهاشمية.