حِينَ يَتَحَوَّلُ الأَمَانُ إِلَى سُؤَال !

في زمنٍ مضى، كان الإنسان يشعر أن القلق يأتي على شكل أحداثٍ استثنائية: مرض مفاجئ، أزمة طارئة، أو ظرف غير متوقع، أما اليوم، فقد تغيّر شكل القلق نفسه؛ أصبح حاضرًا يوميًا، هادئًا في ظاهره، لكنه متراكم في الداخل، يتسلل إلى التفاصيل الصغيرة دون أن يُعلن عن نفسه.

في الأردن، كما في كثير من المجتمعات العربية، لم يعد السؤال فقط: كيف نعيش؟

بل أصبح أيضًا: كيف نعيش دون أن ننهك نفسيًا؟

هذا التحول يعكس انتقالًا عميقًا من ضغوط خارجية إلى ضغوط داخلية؛ حيث لم يعد التحدي ماديًا فقط، بل أصبح نفسيًا في المقام الأول.

كثير من الناس اليوم لا يتحدثون عن تعبهم، لكنهم يعيشونه بصمت، موظف يعود إلى منزله بعد يوم طويل، يجلس في صمت، لا لأنه لا يريد الكلام، بل لأنه لا يملك طاقة إضافية للكلام، وطالب جامعي يفتح كتبه ثم يغلقها، ليس لأنه لا يريد الدراسة، بل لأنه يشعر أن ذهنه ممتلئ أكثر مما يحتمل.

هذا النوع من الإرهاق لا يُرى بسهولة، لكنه يُحسّ في التفاصيل: في قلة الحماس، وفي تأجيل الأشياء الصغيرة، وفي الشعور الدائم بأن "كل شيء يحتاج جهدًا أكبر مما ينبغي."

ورغم ذلك، يبقى في المجتمع الأردني والعربي قدرة مدهشة على التماسك النفسي، فالعائلة ما تزال تشكل مساحة أمان أولى، حتى لو كانت الظروف صعبة، والجلسات الاجتماعية، مهما كانت بسيطة، ما تزال تلعب دورًا مهمًا في تخفيف الضغط، ولو مؤقتًا.

لكن التحدي الجديد هو أن مصادر الضغط أصبحت مستمرة، لا تتوقف عند نهاية يوم أو حدث معين، فالهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة تواصل، بل نافذة دائمة على المقارنة، وعلى الأخبار، وعلى حياة الآخرين التي تبدو أحيانًا أكثر استقرارًا أو نجاحًا.

وهنا يبدأ الإنسان في الدخول إلى مساحة دقيقة من الشعور غير المعلن:

هل أنا متأخر؟

هل ما أعيشه طبيعي؟

هل كان يمكن أن تكون حياتي مختلفة لو اختُرِتُ طريقًا آخر؟

هذه الأسئلة لا تُقال بصوت مرتفع، لكنها تؤثر في القرار، وفي المزاج، وفي نظرة الإنسان لنفسه.

وفي الأردن تحديدًا، يظل المجتمع متماسكًا رغم هذه الضغوط، بفضل شبكة العلاقات الاجتماعية التي ما تزال حاضرة بقوة، فالإنسان لا يعيش وحده تمامًا، بل محاط بعائلة، وأقارب، وجيران، وأصدقاء يشكلون معًا شبكة دعم غير رسمية لكنها فعالة.

ومع ذلك، فإن التغيرات الحديثة بدأت تؤثر على شكل هذا الدعم؛ فبعضه أصبح أقل حضورًا، وبعضه الآخر أصبح أكثر سطحية بسبب تسارع نمط الحياة.

وفي هذا السياق، تتداخل الجهود الرسمية مع الواقع الاجتماعي في محاولة للحفاظ على التوازن العام، حيث تعمل مؤسسات الدولة، ضمن إمكانياتها، على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع استمرار جهود التطوير بقيادة عبد الله الثاني ابن الحسين في مجالات متعددة، خصوصًا ما يتعلق بالتحديث الإداري والاقتصادي وتمكين الشباب.

لكن مهما كانت السياسات، يبقى الإنسان هو محور التجربة، فالاستقرار الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بشعور الفرد بالأمان الداخلي، وبقدرته على التخطيط دون خوف دائم من الانهيار المفاجئ.

وفي العالم العربي عمومًا، تتكرر الصورة نفسها: ضغط اقتصادي، وتغير اجتماعي سريع، وتحول في طبيعة العلاقات الإنسانية من المباشر إلى الرقمي.

لكن في المقابل، هناك جانب آخر لا يقل أهمية: محاولات مستمرة لإعادة بناء التوازن النفسي عبر الوعي، والتعليم، والبحث عن أساليب حياة أكثر مرونة.

وقد بدأ كثير من الشباب يدركون أن القوة ليست في تجاهل الضغط، بل في فهمه والتعامل معه بوعي، وتحويله إلى دافع بدل أن يكون عبئًا مستمرًا.

قال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ، وهذه الآية تختصر بعمق فكرة الطمأنينة التي لا تأتي فقط من الخارج، بل من الداخل أيضًا، من قدرة الإنسان على إعادة ترتيب علاقته مع نفسه ومع الحياة.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن بناء مجتمع لا يكتفي فقط بتوفير متطلبات الحياة، بل يساعد أفراده أيضًا على الحفاظ على توازنهم النفسي؟

لأن الإنسان، مهما كانت ظروفه، لا يحتاج فقط إلى أن يعيش، بل يحتاج أيضًا إلى أن يشعر أن حياته يمكن احتمالها، وأن الغد ليس عبئًا ثقيلًا على الحاضر.

وهكذا، بين الأردن والعالم العربي، تتواصل الحكاية: حكاية جيلٍ يتعلم كيف يصمد نفسيًا، وكيف يحمي داخله من الانكسار، وكيف يستمر رغم كل ما لا يُقال.