اعتقال المئات في فرنسا إثر أعمال شغب رافقت احتفالات دوري أبطال أوروبا

اعتقلت السلطات الفرنسية أكثر من 400 شخص إثر اشتباكات اندلعت بين أنصار باريس سان جيرمان وقوات الشرطة في عدة أنحاء من البلاد، عقب فوز الفريق على أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

حيث انتشر آلاف من رجال الشرطة للسيطرة على الاضطرابات التي تسببت في تعطيل خدمات الحافلات والقطارات في باريس.

وشهدت الاحتفالات إطلاق ألعاب نارية، فيما أُصيب عدد من عناصر الشرطة خلال المواجهات، قبل أن تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في وسط المدينة.

وبينما احتفل باريس سان جيرمان بإحراز اللقب للمرة الثانية توالياً، شهدت الاحتفالات تكراراً لأعمال العنف التي كانت قد رافقت تتويج الفريق في عام 2025.

وأظهرت لقطات مصورة من باريس إطلاق ألعاب نارية، واندلاع حرائق في دراجات كهربائية بالشوارع، فيما أقدم محتفلون على تحطيم واجهة أحد المتاجر.

واحتشد آلاف المشجعين في شارع الشانزليزيه عقب فوز باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، وكانت قد شهدت العاصمة الفرنسية في وقت سابق من اليوم اشتباكات بين الشرطة وأنصار الفريق الذين تجمعوا لمتابعة المباراة النهائية على شاشات عملاقة في ملعب حديقة الأمراء التابع لنادي باريس سان جيرمان.

فيما أعلنت الشرطة أن أعمال الشغب أسفرت عن تضرر ست مركبات ومتجرين وموقف للحافلات.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 416 شخصاً أُوقفوا في الساعات الأولى من صباح الأحد، بينهم 280 في باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن سبعة من عناصر الشرطة أُصيبوا، واصفاً الاضطرابات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على منصة "إكس": "في فرنسا فقط يمكن أن يتسبب فوز ناد لكرة القدم في أعمال شغب".

وأضافت: "في فرنسا فقط يشعر الجميع بأنهم مضطرون إلى حبس أنفسهم في منازلهم ليلة الفوز لتجنب مواجهة العنف".

ومن المقرر أن يشارك اللاعبون في موكب احتفالي يوم الأحد، يتضمن جولة في حديقة شامب دي مارس بجوار برج إيفل، إضافة إلى استقبال يقيمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان تتويج باريس سان جيرمان بالبطولة الأوروبية العام الماضي قد شابه أعمال عنف أسفرت عن مقتل شخصين، من بينهما فتى يبلغ من العمر 17 عاماً.