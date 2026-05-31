أعلن الجيش الاسرائيلي الأحد، أنه يوسّع منذ أيّام عملياته البرية في جنوب لبنان إلى مناطق إضافية، بعدما تخطّت نهر الليطاني، مشيراً إلى سيطرته على قلعة الشقيف.

وكتب المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، أن قوات إسرائيلية عبرت "نهر الليطاني ووسّعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية".

وقال أدرعي إنه شنّ "قبل عدة أيام (..) عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي"، وذلك "في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة".

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من جنوده بدأوا هجوماً "لتوسيع خط الدفاع الأمامي"، مضيفاً أن قواته تعمل في "محيط النبطية، التي تعد أحد مراكز القوة الرئيسية لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان، وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة".

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان.

في السياق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قواته استولت على قلعة الشقيف الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان.

وقال الوزير على قناته في تلغرام، "بتوجيه من رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وتحت قيادتي (..) وسّع الجيش عملياته في لبنان، وعبر نهر الليطاني، وسيطر على مرتفعات الشقيف، أحد أهم المواقع الاستراتيجية للدفاع عن بلدات الجليل (في شمال إسرائيل) والحفاظ على أمن جنودنا".

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد سبق أن استخدمت إسرائيل القلعة كقاعدة عسكرية أثناء احتلالها لجنوب لبنان لمدة عقدين حتى العام 2000.

وقال كاتس "بعد أربعة وأربعين عاماً من المعركة البطولية (..) وفي يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب لبنان الأولى (1982)، عاد الجنود إلى قمة قلعة الشقيف ورفعوا من جديد العلم الإسرائيلي فوقها".

ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً يظهر فيها جنوده قرب ما يبدو أنها قلعة الشقيف وهي قلعة أثرية تعود إلى زمن الحملات الصليبية.

وتتمتع القلعة بمستوى حماية معززة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) منذ العام 2024. وكان وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، حذّر من أن عدداً من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرض "لخطر جدي" من جراء الغارات الإسرائيلية، وخصوصاً قلعة الشقيف.

إنذار جديد لسكان جنوب لبنان

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي "إنذاراً عاجلاً" إلى سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

ووفقاً لبيان للجيش موجه لسكان جنوب لبنان "حرصاً على سلامتكم نتوجه إلى جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني ... عليكم إخلاء منازلكم فوراً"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما وصفه "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات واسعة النطاق على جنوب لبنان في الأسبوع الأخير وأصدر تحذيرات لإخلاء العديد من القرى، في مقابل إعلان حزب الله خوضه اشتباكات في محيط قرى ذات موقع استراتيجي قرب مدينة النبطية، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان.

والسبت، أعلن حزب الله تنفيذ نحو 24 عملية عسكرية شملت استهدافه قوات إسرائيلية ومناطق في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

ويجري كل ذلك التصعيد رغم الإعلان في إبريل/نيسان عن وقف لإطلاق النار.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ويبرر كل طرف هجماته بما يقول إنها انتهاكات يرتكبها الطرف الآخر.

ويأتي هذا التصعيد الجديد، في وقت تخوض الولايات المتحدة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران التي تشترط وقف الحرب في لبنان.

وفيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن قواته عبرت نهر الليطاني الواقع على بُعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود، وأن جزءاً كبيراً من جنوب لبنان أصبح منطقة قتال، اتهم رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إسرائيل، بتصعيد هجماتها وتنفيذ سياسة "الأرض المحروقة".

وأدّت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب في 2 مارس/آذار إلى مقتل 3371 شخصاً، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، مقتل جندي بمسيرة أطلقها حزب الله ما يرفع إلى 25 عدد قتلاه منذ بدء الحرب، وهم 24 عسكرياً ومتعهد مدني.

قتلى في لبنان