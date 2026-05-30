الموساد سرب صورة لمسؤول ايراني مع عشيقته

  • 30 أيار 2026
  • 22:44
خبرني  -  قالت صحيفة يسرائيل هيوم أن الصورة التي أدت إلى إقالة المسؤول الإيراني البارز رستم قاسمي عام 2022، ويظهر فيها يعانق عشيقته، التقطها عناصر في الموساد وسرّبوها في توقيت حساس.

وقالت الصحيفة إن قاسمي كان موضع تعقب للاستخبارات الإسرائيلية منذ فترة طويلة، خصوصًا أنه شغل مناصب حساسة في الحرس الثوري، ووصفته بأنه أحد أبرز المشرفين على تسلح القوات الخاصة الإيرانية، ثم بعد تقاعده عين مستشارا للرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي.

وذكرت أن الصورة التقطت في ماليزيا في العام 2011، وأن الموساد كان يتعقب كل خطوات قاسمي في ذلك الوقت.

ورغم أن الصورة التقطت في العام 2011، إلا أن الموساد اختار نشرها في العام 2022، لسببين، وفق الصحيفة ، وهما التخلص من هذا المسؤول الأمني البارز، تعزيز المظاهرات في ايران بعد مقتل الناشطة مهسا أميني.

وادعت الصحيفة أن عملية إقصاء قاسمي شكّلت "ثورة" في الموساد، الذي اعتاد على إقصاء المسؤولين عبر اغتيالهم الجسدي.

وبينت الصحيفة ان الكثير من الفضائح التي حدثت في إيران خلال السنوات الماضية يقف خلفها الموساد، وان قسما كبيرا منها نشرته قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة التي تبث من لندن.

