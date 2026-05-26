نظام الطيبات و الدكتور ضياء العوضي

الكاتب: سامي خوالدة

بصفتي استاذ دكتور طبيب عملت رئيس مراكز صحية بعدة محافظات أردنية منذ عام 1981   و في مستشفى الجامعة الأردنية و بعدة مستشفيات خاصة منها مستشفى ملحس و مستشفى الرازي الجديد و من بعدها تخصصت  في الطب الشرعي و علم السموم و حصلت عام 1989 على الماجستير في الطب الشرعي و السموم و من بعدها حصلت  عام 1992 على درجة الدكتوراة في الطب الشرعي و السموم و عملت بالاختصاص لفترة في وزارة الصحة الأردنية و عملت بالمركز العربي للبحوث و الدراسات  و من بعدها عملت بذات المجال بمؤسسات دولية و بعدة دول غربية ،، و بناء على استفسارات وردتني من أحبة و أصدقاء و منهم زملاء أطباء طلبوا مني إبداء  رأيي بما جاء بنظام الطيبات الذي طرحه المكرم الدكتور ضياء العوضي ،،
يتلخص نظام الطيبات بثلاث مرتكزات :-
المرتكز الاول :- الصيام ( صوموا تصحوا ) 
الصيام يريح العصب الحائر ، فمهما كانت أسباب او مسببات المرض فالصوم هو الخطوة الأولى بالعلاج و هذا لا يختلف عليه اي طبيب بالعالم ، فأي طبيب يأتيه مريض يعاني من الآم في البطن او الضهر  او  من مرض مزمن و يهدف إلى معالجته بما يرضي الله سيطلب منه  أن يصوم  ثلاثة ايام و يعود للمراجعة و بعضهم يبادر  بصرف وصفة علاجية و هذا النوع من الاطباء للأسف اكثر إرضاءِ  للمرضى من غيرهم ،، 
المرتكز الثاني :- تخليص الجسم من السموم التي تسبب غالبية الأمراض المزمنة التي تعاني منها البشرية   Detoxification و ذلك بالامتناع عن اكل لحوم  الدواجن المهرمنة   التي تتغذى على أعلاف مركزة  تجارية غير سليمة مصنعة من فضلات لحوم و دماء و مواد فاسدة ( تعرفونها جميعاً ) و التوقف عن اكل بيضها ايضاً ، لان غذاء الدجاجة الفاسد المليء بالسموم  سيصب بالنهاية في بطون البشر مستهلكي هذه الدواجن ، و قد وجّهت بمنشور سابق نداء إلى الدولة الأردنية و إلى مؤسسة الغذاء و الدواء و الصحة الأردنية  بأحكام السيطرة على المصانع التي تنتج أعلاف الدواجن حفاظاً على صحة المواطنين ، و كذلك الدقيق الأبيض مجهول التكوين و المحتوى و الذي يتسبب بعدة أمراض و كذلك بعض الألبان المصنعة من بودرة مجهولة المنشأ و التكوين و تصاغ عليها عبارات رنانة منسوبة لألبان طبيعية نحبها جميعاً ( و تكشف ذلك بمقابلة صرح بها احد النواب  السابقين بانهم يصنعون الألبان من بودرة مستوردة مجهولة النسب و التكوين و تنسب لافضل المناطق المنتجة لألبان  طبيعية ) 
المرتكز الثالث :- عدم اكل المواد التي تسبب عسر الهظم و قد تضمنها نظام الطيبات بتحديد هذه المواد بمواد معينة و لكن أنا هنا ادخل تعديل على نظام الطيبات  بناء على الاختلاف بين البشر  اذ تختلف البصمة  الجينية من شخص لآخر و بناء عليه أنا أوصي  كل شخص يشعر  بعسر  هظم   او بتعب عام او بامراض مزمنة بان يجري فحص مخبري ليحدد ما هي المواد التي يجب ان يتوقف عن أكلها و هذا الفحص هو
Food Fingerprinting  Test 
و بناء عليه تتوقف عن اكل و استهلاك المواد التي تتسبب لك بمتاعب ،، 
هذا هو نظام الطيبات و هذا الكلام لا يختلف عليه اثنان عقلاء و هو الف باء الطب ،، 
و انصح كل شخص يسعى إلى إنهاء معاناته مع المرض ان يبدأ بالانتباه إلى ما يأكله اولاً ،، و المعدة بيت الداء ،، 
و ارجو الله الرحمة للدكتور ضياء العوضي ان كان حياً او ميتاً ، فهو حاول إيصال رسالة هامة لحياة البشرية  و قدم من اجلها الكثير ،، ،،،

