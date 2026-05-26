نظام الطيبات و الدكتور ضياء العوضي

بصفتي استاذ دكتور طبيب عملت رئيس مراكز صحية بعدة محافظات أردنية منذ عام 1981 و في مستشفى الجامعة الأردنية و بعدة مستشفيات خاصة منها مستشفى ملحس و مستشفى الرازي الجديد و من بعدها تخصصت في الطب الشرعي و علم السموم و حصلت عام 1989 على الماجستير في الطب الشرعي و السموم و من بعدها حصلت عام 1992 على درجة الدكتوراة في الطب الشرعي و السموم و عملت بالاختصاص لفترة في وزارة الصحة الأردنية و عملت بالمركز العربي للبحوث و الدراسات و من بعدها عملت بذات المجال بمؤسسات دولية و بعدة دول غربية ،، و بناء على استفسارات وردتني من أحبة و أصدقاء و منهم زملاء أطباء طلبوا مني إبداء رأيي بما جاء بنظام الطيبات الذي طرحه المكرم الدكتور ضياء العوضي ،،

يتلخص نظام الطيبات بثلاث مرتكزات :-

المرتكز الاول :- الصيام ( صوموا تصحوا )

الصيام يريح العصب الحائر ، فمهما كانت أسباب او مسببات المرض فالصوم هو الخطوة الأولى بالعلاج و هذا لا يختلف عليه اي طبيب بالعالم ، فأي طبيب يأتيه مريض يعاني من الآم في البطن او الضهر او من مرض مزمن و يهدف إلى معالجته بما يرضي الله سيطلب منه أن يصوم ثلاثة ايام و يعود للمراجعة و بعضهم يبادر بصرف وصفة علاجية و هذا النوع من الاطباء للأسف اكثر إرضاءِ للمرضى من غيرهم ،،

المرتكز الثاني :- تخليص الجسم من السموم التي تسبب غالبية الأمراض المزمنة التي تعاني منها البشرية Detoxification و ذلك بالامتناع عن اكل لحوم الدواجن المهرمنة التي تتغذى على أعلاف مركزة تجارية غير سليمة مصنعة من فضلات لحوم و دماء و مواد فاسدة ( تعرفونها جميعاً ) و التوقف عن اكل بيضها ايضاً ، لان غذاء الدجاجة الفاسد المليء بالسموم سيصب بالنهاية في بطون البشر مستهلكي هذه الدواجن ، و قد وجّهت بمنشور سابق نداء إلى الدولة الأردنية و إلى مؤسسة الغذاء و الدواء و الصحة الأردنية بأحكام السيطرة على المصانع التي تنتج أعلاف الدواجن حفاظاً على صحة المواطنين ، و كذلك الدقيق الأبيض مجهول التكوين و المحتوى و الذي يتسبب بعدة أمراض و كذلك بعض الألبان المصنعة من بودرة مجهولة المنشأ و التكوين و تصاغ عليها عبارات رنانة منسوبة لألبان طبيعية نحبها جميعاً ( و تكشف ذلك بمقابلة صرح بها احد النواب السابقين بانهم يصنعون الألبان من بودرة مستوردة مجهولة النسب و التكوين و تنسب لافضل المناطق المنتجة لألبان طبيعية )

المرتكز الثالث :- عدم اكل المواد التي تسبب عسر الهظم و قد تضمنها نظام الطيبات بتحديد هذه المواد بمواد معينة و لكن أنا هنا ادخل تعديل على نظام الطيبات بناء على الاختلاف بين البشر اذ تختلف البصمة الجينية من شخص لآخر و بناء عليه أنا أوصي كل شخص يشعر بعسر هظم او بتعب عام او بامراض مزمنة بان يجري فحص مخبري ليحدد ما هي المواد التي يجب ان يتوقف عن أكلها و هذا الفحص هو

Food Fingerprinting Test

و بناء عليه تتوقف عن اكل و استهلاك المواد التي تتسبب لك بمتاعب ،،

هذا هو نظام الطيبات و هذا الكلام لا يختلف عليه اثنان عقلاء و هو الف باء الطب ،،

و انصح كل شخص يسعى إلى إنهاء معاناته مع المرض ان يبدأ بالانتباه إلى ما يأكله اولاً ،، و المعدة بيت الداء ،،

و ارجو الله الرحمة للدكتور ضياء العوضي ان كان حياً او ميتاً ، فهو حاول إيصال رسالة هامة لحياة البشرية و قدم من اجلها الكثير ،، ،،،