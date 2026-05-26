هل أدمنت الغُربة .. يا مُغترب

أعرِف أنك تُكابدُ .. وتُعاني

وأعرِفُ ان وضعك .. صعِبْ

وأعرف ان فِكركَ مشوشٌ

.. ومضطرِبْ

واعرف أنك في .. خلوتك

بينك وبين نفسك .. تنتحبْ

واعرف انه لو ذُكِر إسم الوطن

في الأخبار .. ترتعش .. وتنتفض

وعلى قامتك واقفاً .. تنتصبْ

وأعرف لو مَسّ الوطن سوءاً

تنهار .. وتبتئس .. وترتعبْ

وأعرف انك تختزن الوطن

بين الضلوع .. وفي مهجةُ القلِبْ

وأعرف ان شوقك وحنينك

مشاعر واحاسيس في صدرك

نار .. دون دخانٍ .. تستعر .. وتلتهبْ

هل أدمنت الغربة .. يا مغترب

وهل أَدمنتَ الغياب .. يا مُغترب ؟

وهل تعايشتَ .. مع الغربة

وتعايشت مع .. الإغتراب

ولا يمكنك منها .. أن تنسحِبْ

وهل من طول الغياب ..

أصبحت للغربة .. تَستطِبْ

وهل بدأت تقرأ عن الغربة

و تتزود .. من الكُتبْ

وهل وصلتَ إلى قناعة ..

بأن الوطن الذي ( لا ) يرعاك

لا يهمك .. قد أصبح مجرد ذكرى

وان الإنتماء اليه ..

أصبح سراباً .. وكذِبْ

وان من ينساك إنسَه ..

وفتِّش عن بديل ..

بك يُهلّي .. ويُرحِّبْ

وأدركتَ ان الحياة .. أخذٌ وعطاءٌ ..

وما عدا ذلك هو .. نهبٌ .. وسلِبْ

وان من جافاك .. جافِه

ولا تسأل عن الطفولة ..

والجذور .. والنَسبْ

وهل الجفاءَ .. غيّر مشاعرك ..

وأصبحَتْ كما .. الحطبْ

وهل تركت الوطن .. للمتكسبين

وأصحاب المصالحِ .. المتنفعين

ممن يُسمًّون .. بالنُخبْ

ولأنك لا تُحسِن أدوات العصرِ

التي تبعث على القهرِ ..

محورها الخِداعُ .. والنصِبْ

دون تنظير .. صِدقاً .. عزوفك مُبرر

لأن حُب الوطن .. من قلبكَ ..

.. قد سُلِبْ

لكن قلبك أصيل ..

.. قد قُدَّ من .. صافي الذَهَبْ

لا تُنكِر على نفسك .. انتماءك

وأفتخر .. أنك من نسلِ أصيلٍ

شريفٍ .. من العربْ

وأصفح .. وسامح .. من أجل وطنك

فالوطن لا ذنب له .. فالجحود

مقصود .. ممن يُسمّونَ .. بالنُخبْ

تلطف بقلب وطنك .. وقلبك

ولا تنسى الذين لم يغادروه ..

رغم الصعاب .. وظنك العيش

وكل قلبٍ فيهم عاشق .. رطِبْ

وتمسكوا بدرب الوطن ..

.. وهم داخل الوطن

الذي يعرفون كل دروبه ..

ومع ذلك .. تاهوا في .. الدَرِبْ

أعرف انك تقول ذلك .. فقط

.. لأنك على وطنِك غيورٌ .. وعَتِبْ

وأعرف انك تنتظر الصيف بلهفةٍ

وشوقٍ .. وان مشاعرك .. تنقلِبْ

وتتقلب بين الفرحةِ .. والغضبْ

لتزور الوطن .. وتسمع من أهلك

ترحيباً .. وهم يقولون ..

يا هلا فيك .. و رِحِبْ .