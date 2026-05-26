أعراض خفية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين

خبرني - يشير البروفيسور ليونيد تشوتكو من جامعة بطرسبورغ لطب الأطفال، إلى أن النسيان وإدمان التسوق قد يكونان من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين.

ووفقا له، النسيان، والقلق الداخلي المستمر، وإدمان التسوق، وحوادث السيارات المتكررة، وتغيير الوظائف، كلها قد تكون من مظاهر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين.

ويشير إلى أن ما يقارب 50-60٪ من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتعافون منه بحلول سن المراهقة. أما لدى البالغين، فغالبا ما تظهر الأعراض في سن العمل. ولكن أعراض هذه المتلازمة تختلف لديهم عن تلك التي تظهر لدى الأطفال.

ويقول: "فرط النشاط (عدم كبح الحركة) يكون أقل وضوحا. من النادر أن يعجز البالغ عن الجلوس ساكنا. بدلا من ذلك، ينتابه شعور بالقلق الداخلي المستمر، ويتزايد القلق".

وبالإضافة إلى ذلك، يعاني البالغون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الاندفاعية (بما في ذلك التسوق المفرط)، وصعوبات في أداء واجباتهم الوظيفية والالتزام بالمواعيد النهائية، والاكتئاب، وصعوبات في القيادة - وهؤلاء الأفراد أكثر عرضة لحوادث المرور.

ووفقا للبروفيسور، قد لا تظهر هذه المشكلات لدى جميع مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وعموما هذا المرض قابل للعلاج.