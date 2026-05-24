ثمانون عاماً من الاستقلال… ومسيرة وطن يقودها التميز المؤسسي نحو المستقبل

في الخامس والعشرين من أيار، يحتفل الأردنيون بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، هذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد مسيرة وطن بُني بالإرادة والعزيمة، وقادته القيادة الهاشمية الحكيمة نحو التقدم والإنجاز رغم مختلف التحديات والتحولات.

ثمانون عاماً لم تكن مجرد مرحلة زمنية، بل قصة بناء دولة حديثة آمنت بالإنسان، واستثمرت في المؤسسات، ورسخت مفاهيم العدالة والكفاءة والتميز، حتى أصبح الأردن نموذجاً في الاستقرار والتطوير المؤسسي والإدارة الحكومية الحديثة.

ومنذ عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، مروراً بعهد جلالة الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة وعزز قيم التعليم والتنمية وبناء المؤسسات، وصولاً إلى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، شهد الأردن نقلة نوعية في الفكر الإداري والتطوير الحكومي، تقوم على الابتكار، والحوكمة، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وقد أولت القيادة الهاشمية اهتماماً كبيراً بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، حيث جاء إنشاء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ليشكل محطة مفصلية في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز مفاهيم الجودة والشفافية والريادة المؤسسية في القطاع العام.

ولم يعد التميز المؤسسي مجرد مفهوم إداري، بل أصبح نهج عمل وثقافة وطنية تسعى إلى تحقيق أثر حقيقي على المواطن وجودة الحياة والخدمات المقدمة. كما ساهمت برامج التقييم والتطوير المؤسسي في تعزيز التنافسية الإيجابية بين المؤسسات، وتحسين تجربة المتعامل، ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحكومية.

وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة، برزت أهمية ذكاء الأعمال والتحول الرقمي وتحليل البيانات كأدوات استراتيجية تدعم صناعة القرار وترفع من كفاءة الأداء المؤسسي. وأصبحت المؤسسات الناجحة اليوم هي المؤسسات القادرة على توظيف البيانات والتكنولوجيا والابتكار في تطوير خدماتها وتحقيق الاستدامة والتميز.

إن مسيرة الاستقلال الأردنية لم تتوقف عند حدود بناء الدولة، بل امتدت نحو بناء مؤسسات قادرة على التكيف والتطوير والاستجابة لتطلعات المستقبل، ضمن رؤية ملكية تؤمن بأن الإنسان الأردني هو محور التنمية وأساس النجاح.

واليوم، ونحن نحتفل بعيد الاستقلال الثمانين، نستحضر بكل فخر مسيرة وطن صنع الإنجاز بالإرادة، ورسخ قيم الولاء والانتماء والعمل المؤسسي، ومضى بثقة نحو المستقبل بقيادة هاشمية حكيمة تؤمن بأن التميز ليس خياراً، بل أسلوب عمل ونهج دولة.

حفظ الله الأردن قيادةً وشعباً، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار والتميز