أكد مسؤولون مقتل مشتبه به أطلق النار على نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر الخدمة السرية مساء السبت.

وقد كشفت شبكة سي بي إس، الشريك الإعلامي الأمريكي لبي بي سي، عن هوية المشتبه به، وهو ناسير بيست، شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، معروف لدى جهاز الحماية، وله تاريخ موثق من اضطرابات نفسية.

وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عناصر الخدمة على "سرعة استجابتهم وكفاءتهم المهنية" في القبض على المسلح، الذي وصفه في منشور على موقع "تروث سوشال" بأنه "يحمل تاريخاً من العنف، وربما لديه هوس بأكثر معالم بلادنا قيمة".

ويأتي هذا الحادث بعد شهر واحد فقط من إطلاق مسلح النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

ولا يزال التحقيق جاريًا في حادثة السبت، ومن المرجح أن تبقى الطرق المحيطة بالبيت الأبيض مغلقة طوال الليل.

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي في وقت سابق اليوم، أن عناصر الأمن ​أطلقوا النار على مشتبه به أطلق النار ‌على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض مساء أمس السبت، وتوفي في وقت لاحق بعد ​نقله إلى المستشفى.

ووفقا لبيان صادر عن ​الجهاز ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "⁠اقترب شخص من نقطة التفتيش الواقعة عند ​تقاطع شارعي 17 وبنسلفانيا بالقرب من البيت ​الأبيض، وأخرج مسدساً من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على أفراد الأمن. وذكر الجهاز أن أفراد الأمن ​ردوا بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به الذي نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، حيث فارق الحياة لاحقاً".

وأوضح المصدر أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي كان قد ألقى القبض على المشتبه به في يوليو/تموز 2025 بعد محاولته دخول البيت الأبيض، وأُرسِل إلى جناح للأمراض النفسية لتلقي العلاج من مشكلات نفسية في أعقاب تلك الواقعة.