العشر الأوائل من ذي الحجة حين يقترب المعنى من القلب

موسمٌ لا يُقاس بتقويم الأيام بل بعمق ما يوقظه في الإنسان

هناك أوقاتٌ في حياة الإنسان لا تُشبه غيرها، لا لأنها أطول أو أقصر، بل لأنها أصدق أثرًا في الداخل.

أيامٌ تمضي على سطح الوقت بهدوء، لكنها تتحرك في عمق الروح ببطءٍ مختلف، وكأنها تعيد ترتيب ما تراكم فيها دون أن يشعر صاحبها.

ومن بين هذه الأوقات، تأتي العشر الأوائل من ذي الحجة؛ ليس بوصفها مناسبةً دينية تتكرر كل عام، بل بوصفها موسمًا يُمنح فيه الإنسان فرصة نادرة لأن يرى نفسه بوضوحٍ أكبر من المعتاد.

في هذه الأيام، لا يتغير شكل الحياة كثيرًا، لكن تتغير زاوية النظر إليها.

يصبح القلب أكثر استعدادًا للتأمل، وأكثر ميلًا للهدوء، وأكثر قابلية لأن يسمع ما كان مشغولًا عنه طويلًا.

ولأن لهذه الأيام منزلةً عظيمة، جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى :﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

وقد ذهب عددٌ من المفسرين إلى أنّ المقصود بها عشر ذي الحجة، لما تحمله من فضلٍ ومكانةٍ خاصة في ميزان الزمان عند الله.

وحين يقسم الله بزمنٍ ما، فإنّ في ذلك إشارةً إلى أن هذا الوقت ليس عابرًا، بل محمّلٌ بمعنى أكبر من إدراك الإنسان، وفرصةٍ تتجاوز مجرد مرور الأيام.

وفي السنة النبوية، قال رسول الله ﷺ:

“ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام.”

رواه البخاري.

هذا الحديث يضع الإنسان أمام حقيقة واضحة: أن قيمة الزمن لا تُقاس بعدد ساعاته، بل بما يُزرع فيه من طاعة، وما يُفتح فيه من أبواب القرب من الله.

في أيامٍ كهذه، يحدث شيء لا يُقال بسهولة.

هناك لحظات صمتٍ داخل الإنسان لا تشبه المعتاد.

وربما لا ينتبه لها أحد، لكنها تغيّر اتجاه القلب قليلًا دون إعلان.

وفي واقعٍ يزداد فيه الإنسان انشغالًا، وتزداد فيه الضغوط والسرعة، تأتي هذه الأيام كأنها مساحة هدوءٍ ربانية تُبطئ الإيقاع قليلًا، لتمنح الروح فرصة أن تلحق بنفسها.

لهذا ليس غريبًا أن يشعر كثيرون في هذه الأيام بشيء مختلف: خشوعٌ غير معتاد، ميلٌ إلى الدعاء،

رغبةٌ في العودة، أو لحظات صمتٍ داخليّ لا يعرف الإنسان سببها، لكنه يشعر بأنها ليست عادية.

إنها نفحاتٌ تمرّ على القلب، لا تُفرض عليه، بل تُعرض عليه بلطف.

والأجمل في هذه الأيام أنها لا تضع شكلًا واحدًا للخير، بل تفتح أبوابًا متعددة، كأنها تقول لكل إنسان: “اقترب كما تستطيع.”

فهذا يقترب بالذكر، وذاك بالصدقة، وآخر بالصيام، وغيره ببرّ والديه،

وقد يقترب أحدهم بدعاءٍ صادق لا يراه أحد، لكنه يُغيّر ما لا يُرى.

ثم يأتي يوم عرفة، اليوم الذي يبدو وكأنه قمة هذا الموسم كله.

فيه يقف الحجاج على صعيدٍ واحد، متجردين من كل ما يميز الناس في الدنيا، فلا مال ولا منصب ولا شكل، بل إنسانٌ أمام ربه فقط.

وقد قال النبي ﷺ:

“أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ”

رواه مسلم.

إنه يومٌ تتجلى فيه الرحمة بأوسع صورها، وكأن الله يفتح للإنسان بابًا لا يُغلق بسهولة.

ثم يأتي عيد الأضحى، لا كخاتمةٍ للموسم، بل كامتدادٍ لمعناه العميق؛

حيث تتجسد قصة إبراهيم عليه السلام في أسمى صور الطاعة، حين قدّم التسليم على التردد، والثقة على الخوف، والإيمان على الحسابات البشرية.

وهنا يظهر معنى مهم: أن القرب من الله لا يحتاج دائمًا إلى فهم كل شيء، بل إلى قلبٍ يطمئن حتى حين لا يرى الصورة كاملة.

وفي عالمٍ يزداد فيه القلق والضغط، تبدو هذه المواسم وكأنها تذكيرٌ رحيم بأن الإنسان ليس مجرد جسدٍ يعيش يومه، بل روحٌ تحتاج إلى معنى، وطمأنينة، واتصالٍ دائم بما هو أعمق من تفاصيل الحياة.

لكن التحدي الحقيقي ليس في وجود هذه الأيام، بل في كيفية استقبالها.

فقد تمرّ على بعض الناس مرورًا عاديًا، بلا أثرٍ يُذكر، بلا لحظة صدق، بلا توقفٍ داخلي.

وهنا تكون الخسارة ليست في الزمن، بل في عدم الاستفادة من الفرصة.

لذلك تبقى العشر الأوائل من ذي الحجة مساحةً مفتوحة للعودة، لا تُغلق في وجه أحد، ولا تُحدد بشكل واحد، بل تترك للإنسان حرية أن يقترب من الله كما يستطيع، بشرط أن يكون صادقًا في خطواته الأولى.

هي أيامٌ لا تصرخ بالتغيير، لكنها تُمهّد له بهدوء، ومن يلتقط معناها، لا يعود كما كان.