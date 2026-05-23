حزب الشاي الأردني! ثلاثية السخام والبكرج والغليان!

خمسة وخمسون مليون دينار شاي!

قف قليلاً!

هذا ليس رقماً يمر كالريح… ولا بنداً في دفتر حسابات بارد… ولا خبراً خفيفاً يصلح لنهاية نشرة!

هذا رقم يشبه تشخيصاً نفسياً لبلد كامل!

ستة عشر مليون كيلوغرام من أوراق سوداء جافة، يسكبها الأردنيون سنوياً في الماء المغلي، ثم يشربونها ببطء… يشربون الواقع كما هو: مغلياً، ثقيلاً، ومراً، كأنهم يبتلعون حصى الطريق كل يوم على دفعات صغيرة حتى لا يسمع أحد صوت الانكسار!

في الحسابات الباردة يسمّونه استهلاكاً.

أما هنا… فهو كلفة الحفاظ على السلم الأهلي الداخلي لأعصاب شعب كامل!

بل كلفة تأجيل الانهيار!

فرق شاسع بين رقم اقتصادي… ووصفة نجاة وطنية!



---

الأردني لا يشرب الشاي لأنه يحب الشاي.

يشربه لأن نشرات الأخبار أطول من قدرة القلب على الاحتمال!

ولأن الراتب لا يصل كاملاً أبداً… يصافحك من طرف إصبعه، ثم ينسحب قبل أن تشعر بقبضته!

ولأن أسعار كل شيء ترتفع… إلا المعنويات!

ولأن المواطن اكتشف منذ سنوات أن الغضب لا يُسقط الفواتير، ولا يجمّد الضرائب، ولا يوقف قسط البنك… بينما كأس الشاي تمنحك وهماً صغيراً بأن الحياة ما تزال قابلة للهضم!

هذا ليس مشروباً!

هذا طقس نجاة يومي للأعصاب!

شيء يقع بين العلاج النفسي الجماعي، والعادة الدفاعية الشعبية، وصفارة الأمان الأخيرة قبل الانهيار العصبي الكبير!



---

ولهذا أدعو إلى تأسيس أخطر حزب غير معلن في تاريخ الأردن السياسي كله:

حزب الشاي الأردني!

حزب بلا أيديولوجيا… بلا بيانات سياسية… بلا مؤتمرات صحفية… بلا معارضة ولا موالاة… بلا برامج انتخابية ولا مرشحين ولا صناديق اقتراع!

لا يحتاج إلى قوائم انتخابية…

لأن كل بيت في الأردن فرع رسمي من فروعه!

وأعلن — بكامل قواي العقلية المنهكة اقتصادياً — تنصيب نفسي أميناً عاماً له مدى الحياة… أو حتى ينفد السكر من السوق!

حزب يولد خارج كواليس الاستماتة النيابية، وبعيداً عن المناكفات التي تحوّلت فيها الطموحات الديمقراطية إلى معارك كسر عظم على المقاعد والصور والميكروفونات!

حزب لا يعرف صراع الديكة على القوائم الانتخابية، ولا تُدار اجتماعاته بالتجييش الفضائي أو المناورات الرقمية!

فلسفتنا الحقيقية أبسط… وأخطر:

كيف يستطيع الإنسان أن يغلي كل هذا الوقت… دون أن ينفجر؟!

وبعد كل هذا الخراب…

ما يزال الخلاف الحزبي الوحيد المسموح به:

"الشاي بالميرمية… أم بالنعناع؟!"

أما شروط الانتساب الرسمية، فأبرزها:

* إتقان صبّ الشاي من علوّ دون إغراق الطاولة أو إحراق كرامة الكأس!

* القدرة على قول: "بدّنا نروق!" بعد كل نشرة أخبار دون انهيار عصبي مباشر!

* امتلاك خبرة طويلة في تحريك الملعقة داخل الكوب والتحديق في الفراغ كأنك تراجع أخطاء الشرق الأوسط كلها دفعة واحدة!

* والقدرة الوطنية الخارقة على تأجيل الانفجار الشخصي… حتى إشعار آخر!

فنحن حزب يحاول إنقاذ ما تبقّى من الأعصاب…

لا ما تبقّى من المقاعد!



---

وهنا… فوق جمر الغليان… يظهر السر الذي لا تستطيع الموازنات تفسيره!

أن هذا الحزب بلا أيديولوجيا… لكنه يمتلك أيديولوجيا لا تُكتب!

أيديولوجيا مدهونة بالسخام على جدران المقاهي الشعبية، وتقول بهدوء قاتل:

"لا للمساءلة… نعم للشاي بلا أسئلة!"

ليس لأن الناس لا يريدون المساءلة…

بل لأنهم اكتشفوا أن المساءلة في هذا البلد تُشرب مثل الشاي:

تبدأ ساخنة… ثم تبرد… ثم تُترك في الكأس حتى الغد!



---

وبطاقة العضوية؟!

ليست ورقية.

إنها ندبة خفيفة تتكوّن تلقائياً داخل الروح!

لا لون لها… إلا لون السخام!

وتُمنح لكل من تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون قد تأخر راتبه حتى صار التأخير جزءاً من تعريف الراتب نفسه!

وأن يكون قد دفع فاتورة كهرباء بأضعاف ما يستهلك… ثم صمت، لأنه يعلم أن الاعتراض يحتاج إلى وقت… والوقت يحتاج إلى حياة… والحياة نفسها تحتاج إلى شاي!

وأن يكون قد ابتلع ظلماً بحجم وطن… ثم اكتشف أن طعم الظلم يشبه طعم الميرمية إذا أفرطت فيها: مرارة تدّعي أنها فائدة!



---

أما أعلى درجات العضوية — "قلادة الغليان الصامت" — فلا تُمنح إلا لمن يسمع خبراً يقتل آخر ما تبقى فيه…

فيرفع كأسه بيد لا ترتجف…

ويقول: "الحمد لله."

ثم يشرب!

وكأن شيئاً لم يحدث!

وكأن جثث أحلامه تطفو داخل الكأس مثل أوراق الشاي الرخيصة!



---

هؤلاء هم القادة الحقيقيون.

ليسوا في البرلمان.

هم في البيوت.

يجلسون على كراسٍ بالية.

يغلي البكرج أمامهم.

ويبتسمون ابتسامة من يعرف أن البلد لم يعد يعيش بالمعنى الكامل… لكنه ما يزال يؤجل سقوطه بمهارة أسطورية!



---

وهذا هو ما لم يصل إلى السماء بعد!

لأن السماء في الأردن ليست فارغة…

إنها مزدحمة بأدخنة البكارج التي تصاعدت منذ عقود!

ولهذا عندما ترفع رأسك لتطلب حلماً…

تجد السماء نفسها مشغولة بالاختناق!

لا مكان فيها لأحلام خفيفة تطير بلا غليان!

الأحلام هنا تبقى على الأرض…

تشرب شاي…

ثم تموت بهدوء!



---

وهنا تكتمل المفارقة السوداء الكبرى!

في أمريكا تأسس "حزب الشاي" احتجاجاً على الضرائب والسياسات الاقتصادية!

ألقوا الشاي في البحر… فغيّروا التاريخ!

أما هنا فنحن نشرب الشاي لنحتمل الضرائب نفسها!

هناك كان الشاي شرارة ثورة!

وهنا صار مخدّراً وطنياً يؤجل الانفجار!

هم ألقوه غضباً…

ونحن نسكبه في الكؤوس كي لا نغضب أكثر!



---

كم أزمة وطنية جرى تأجيلها بفنجان شاي؟!

كم موظف حكومي ابتلع قهره على دفعتين: رشفة… ثم تنهيدة؟!

كم شاب جلس يشرح مشروع هجرته إلى الخليج وهو يراقب بخار الكأس كأنه يرى مستقبله يتبخر أمامه؟!



---

في دول العالم تُقاس مؤشرات الاستقرار بالنمو الصناعي والإنتاج والتكنولوجيا.

أما هنا فلدينا مؤشر أكثر صدقاً:

كم "بكرج" احتاج المواطن هذا الأسبوع حتى لا يصرخ؟!



---

وفي الموروث الشعبي تختبئ الفلسفة كلها:

القهوة خَصّ…

والشاي قَصّ!

القهوة للحسم… للجاهات… للمواقف الثقيلة… رشفة سريعة تشبه إعلان حرب!

أما الشاي فهو للحياة اليومية الطويلة… للأعصاب التي تحتاج شيئاً يبقيها واقفة حتى آخر النهار.

وحين يقضي الإنسان يومه كله في "قصّ الشاي"، فإن دمه نفسه يتحول تدريجياً إلى "بكرج" نحاسي قديم مغطى بالسخام!

والسخام هنا ليس اتساخاً!

السخام هو الأرشيف الحقيقي للأردن!

طبقات كاملة من الانتظار المحروق… والرواتب الجامدة… والضرائب المتمددة… والخيبات التي يعاد تسخينها فوق النار نفسها مع كل حكومة جديدة!



---

"البكرج" الأردني يشبه المواطن الأردني بطريقة مرعبة!

محروق من الخارج…

لكنه ما يزال يحتفظ بحرارته في الداخل!

حرارة لا تدفئ…

بل تمنع التجمد فقط!



---

حتى الأغاني تكشف الفرق بين الشعوب والتعب.

حين غنّت ليلى مراد: "مشربش الشاي… أشرب كازوزة أنا"…

كانت، دون أن تدري، تكتب وثيقة كاملة عن سيكولوجيا الهروب العربي الخفيف!

الكازوزة تلمع… ثم تختفي مع أول تجشؤ!

أما الأردني فلا يملك رفاهية الفقاعات.

هو يشرب واقعه كما هو:

مرّاً…

ساخناً…

وحقيقياً!



---

هناك نوعان من الهدوء في هذا العالم:

هدوء البحيرات…

وهدوء الأبواب الحديدية الثقيلة قبل العاصفة!

هدوء الأردنيين من النوع الثاني!

هدوء متعب… مشحون… ويغلي بصمت!

كل شيء هنا يغلي: الأسعار… الأعصاب… الفواتير… العمر… والأحلام المؤجلة!

حتى نشرات الطقس تبدو أحياناً كأنها تعتذر عن الحياة نفسها!



---

ومع ذلك…

يعود الأردني آخر النهار.

يخلع تعبه كما يخلع حذاءه.

ثم يسأل بصوت رجل هزمته الحياة دون أن تكسره:

"في شاي؟!"

هذا شعب لم يعد يملك رفاهية الغضب الكامل!

فاكتشف شيئاً أخطر بكثير:

السخرية البطيئة!

يضحك قليلاً…

يتنهّد قليلاً…

ثم يشرب الشاي كأن شيئاً لم يحدث!

كأن الأردني توصّل أخيراً إلى أعظم نظرية نجاة في الشرق الأوسط:

"طالما البكرج يغلي… فالبلد ما يزال حيّاً!"



---

نحن لا نستورد الشاي فقط!

نحن نستورد الهدوء بالدولار… ثم نسدد أقساطه على شكل رشفات متقطعة!

بل انظر إلى العبقرية الأردنية الخارقة:

نستورد الشاي بملايين الدنانير… ثم نعيد تصدير جزء منه!

حتى الغليان عندنا صار قابلاً للتصدير!

وفيما يناقش العالم الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والثورات الصناعية…

ما يزال الشرق الأوسط كله يجلس حول "بكرج" ضخم يناقش الحياة الثقيلة بالملاعق الصغيرة!

وكأن المنطقة اتفقت ضمنياً على أن يبقى الغليان داخل البكرج فقط…

لا خارجه!



---

لكن المأساة الحقيقية ليست هنا!

المأساة أن الأردني صار محترف نجاة!

لا ينهار بالكامل…

ولا يعيش بالكامل!

عايش…

ومش عايش!

فقط يؤجل الانفجار كأساً بعد كأس!



---

حتى الحزن هنا مؤدّب!

يجلس معك…

يشرب شاي…

ثم يغادر بصمت!



---

وفي مكان ما الآن…

هناك موظف أردني يحدّق في راتبه كما يحدّق رجل في وجه لا يعرفه…

ثم يرفع كأس الشاي بحركة تلقائية تختصر تاريخاً كاملاً من الصبر والهزائم والخذلان الطويل!

هذا ليس شعباً عادياً!

هذا شعب تعلّم كيف يؤجل انهياره ببطء…

وكيف يحوّل الغليان إلى أسلوب حياة!



---

سيبقى "البكرج" أسود!

وستبقى النار مشتعلة!

فالأردني لم يعد يبحث عن معجزة تنهي أزماته.

هو فقط يريد كأس شاي أخرى…

يطعن بها اليأس قليلاً…

ويؤجل بها الغليان الكبير قليلاً…

ويواصل عبرها خداع قلبه المتعب بأن الأمور قد "تروق شوي" يوماً ما!



---

والسؤال الحقيقي ليس:

لماذا شرب الأردنيون ستة عشر مليون كيلوغرام من الشاي؟!

السؤال الأكثر رعباً… والذي لا تجيب عنه الموازنات ولا البيانات ولا نشرات الاقتصاد:

ماذا يحدث… حين يغلي وطنٌ كامل خارج "البكرج"؟!