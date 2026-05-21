*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أوبو تدخل حرب الكاميرات من جديد عبر Oppo Reno16.. تطور تاريخي

  • 21 أيار 2026
  • 20:48
أوبو تدخل حرب الكاميرات من جديد عبر Oppo Reno16 تطور تاريخي

خبرني - تستعد أوبو لإطلاق سلسلة Reno16 بمواصفات كاميرا متقدمة تركز على التصوير الاحترافي، وسط تسريبات قوية تكشف قدرات تصوير غير مسبوقة قد تعيد المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية.

كشفت شركة أوبو عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Oppo Reno16 المرتقبة، قبل إطلاقها الرسمي في السوق الصينية، حيث يتوفر هاتفا Reno16 وReno16 Pro حاليا للطلب المسبق، بعد أن استعرضت الشركة تصميمهما خلال الفترة الماضية.

 

ووفقا لموقع GSMArena، أعلنت الشركة رسميا عن مواصفات الكاميرات في السلسلة الجديدة، والتي تعتمد على نظام تصوير ثلاثي العدسات في الخلف، مدعوم بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميغابكسل.

أوبو تدخل حرب الكاميرات من جديد عبر Oppo Reno16.. تطور تاريخي - صورة 1

كما تضم السلسلة كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميغابكسل بتقنية المنظار، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية أيضا بدقة 50 ميغابكسل وبزاوية تصوير واسعة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل المستشعرات المستخدمة، تشير التوقعات إلى وجود اختلافات في مكونات الكاميرا بين الإصدارين، بما يعزز التمييز بين Reno16 وReno16 Pro.

أوبو تدخل حرب الكاميرات من جديد عبر Oppo Reno16.. تطور تاريخي - صورة 2

وبحسب التسريبات، سيأتي هاتف Reno16 Pro بشاشة LTPO قياس 6.78 بوصة، مدعوما بمعالج Dimensity 9500s، مع بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وهيكل معدني يعزز من فئته الرائدة.

أما النسخة القياسية Reno16، فمن المتوقع أن تأتي بشاشة أصغر قياس 6.3 بوصة، مع معالج من سلسلة Dimensity 8000، ما يجعلها خيارًا أقل تكلفة مع أداء متوازن.

أوبو تدخل حرب الكاميرات من جديد عبر Oppo Reno16.. تطور تاريخي - صورة 3

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

خرائط غوغل.. عوالم تفاعلية بالذكاء الاصطناعي
خرائط غوغل.. عوالم تفاعلية بالذكاء الاصطناعي
  • 2026-05-21 20:11
تحذير عالمي.. الذكاء الاصطناعي يحول الجرائم الإلكترونية إلى صناعة سهلة
تحذير عالمي.. الذكاء الاصطناعي يحول الجرائم الإلكترونية إلى صناعة سهلة
  • 2026-05-21 18:49
بعد 25 عاما من الروابط الزرقاء.. غوغل تعيد اختراع البحث
بعد 25 عاما من الروابط الزرقاء.. غوغل تعيد اختراع البحث
  • 2026-05-21 17:30
مايكروسوفت تعترف : هذه البرمجيات كانت تقتل بطارية حاسوبك
مايكروسوفت تعترف : هذه البرمجيات كانت تقتل بطارية حاسوبك
  • 2026-05-21 17:22
Itel تطلق هاتفا متينا وعمليا بسعر منافس
Itel تطلق هاتفا متينا وعمليا بسعر منافس
  • 2026-05-21 09:55
«إنستا باي» يعمل مجانا دون استهلاك الإنترنت.. خطوة تدعم التحول الرقمي في مصر
«إنستا باي» يعمل مجانا دون استهلاك الإنترنت.. خطوة تدعم التحول الرقمي في مصر
  • 2026-05-20 18:54