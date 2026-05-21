أوبو تدخل حرب الكاميرات من جديد عبر Oppo Reno16.. تطور تاريخي

خبرني - تستعد أوبو لإطلاق سلسلة Reno16 بمواصفات كاميرا متقدمة تركز على التصوير الاحترافي، وسط تسريبات قوية تكشف قدرات تصوير غير مسبوقة قد تعيد المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية.

كشفت شركة أوبو عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Oppo Reno16 المرتقبة، قبل إطلاقها الرسمي في السوق الصينية، حيث يتوفر هاتفا Reno16 وReno16 Pro حاليا للطلب المسبق، بعد أن استعرضت الشركة تصميمهما خلال الفترة الماضية.

ووفقا لموقع GSMArena، أعلنت الشركة رسميا عن مواصفات الكاميرات في السلسلة الجديدة، والتي تعتمد على نظام تصوير ثلاثي العدسات في الخلف، مدعوم بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميغابكسل.

كما تضم السلسلة كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميغابكسل بتقنية المنظار، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية أيضا بدقة 50 ميغابكسل وبزاوية تصوير واسعة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل المستشعرات المستخدمة، تشير التوقعات إلى وجود اختلافات في مكونات الكاميرا بين الإصدارين، بما يعزز التمييز بين Reno16 وReno16 Pro.

وبحسب التسريبات، سيأتي هاتف Reno16 Pro بشاشة LTPO قياس 6.78 بوصة، مدعوما بمعالج Dimensity 9500s، مع بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وهيكل معدني يعزز من فئته الرائدة.

أما النسخة القياسية Reno16، فمن المتوقع أن تأتي بشاشة أصغر قياس 6.3 بوصة، مع معالج من سلسلة Dimensity 8000، ما يجعلها خيارًا أقل تكلفة مع أداء متوازن.