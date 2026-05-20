حين تصبح الذاكرةُ المقدسة مشروعا وطنياً وحضوراً عالمياً- المغطس 2030

عند ضفاف نهر الأردن، حيث يلتقي سكون المكان بثقل الذاكرة الروحية، يمكن تخيّل زائر قادم من أقاصي العالم يتأمل هذا المشهد لا بوصفه موقعاً أثرياً فحسب، بل بوصفه لحظة إنسانية تستدعي التأمل في معنى الرسالة والسلام والبدايات الجديدة. في مثل هذا التأمل تتجاوز الأرض حدود الجغرافيا، وتتحول إلى مساحة حية للرجاء والحوار والتلاقي بين الشعوب والثقافات.

إن الاحتفاء بالذكرى الألفية الثانية لرسالة السيد المسيح عليه السلام لا ينبغي أن يبقى في إطار رمزي أو احتفالي عابر، بل ينبغي أن يُترجم إلى مشروع وطني استراتيجي يرتقي بموقع الأردن على خريطة السياحة الروحية والثقافية العالمية. فالمواقع المقدسة تكتسب أثرها المستدام حين تُدار ضمن رؤية واضحة تجمع بين القيمة الروحية، والجاهزية المؤسسية، والقدرة على مخاطبة العالم بلغة حضارية معاصرة.

من هذه الزاوية، يقف الأردن أمام فرصة تاريخية استثنائية لتطوير نموذج متكامل في السياحة الدينية والثقافية، ينطلق من المغطس بوصفه أحد أبرز المواقع المسيحية المقدسة، ويتوسع ليشكّل منصة دولية للحج الروحي والحوار الحضاري. وتمثل محطة عام 2030 إطاراً زمنياً مناسباً لحشد الجهود الوطنية، ليس لإدارة المناسبة فحسب، بل لبناء أثر ممتد يعزز المكانة الدولية للأردن، ويدعم التوجهات الوطنية، ويشكل لبنة رئيسة في اقتصاده الثقافي والسياحي، ويكرّس حضوره كدولة اعتدال ورسالة محبة ورمزاً للتآخي.

وإذا كانت هذه اللحظة تحمل بُعداً روحياً وتاريخياً عميقاً، فإن ترجمتها إلى أثر مستدام تتطلب الانتقال من الرؤى إلى برنامج وطني واضح المعالم تجسدهُ خارطة طريق شاملة تتكامل فيها الأبعاد الروحية والثقافية والاقتصادية والإعلامية والتنموية، ضمن شراكة حقيقية بين الدولة والكنائس والمجتمع المحلي والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

في ضوء الرؤية الوطنية الطموحة التي تسعى إلى تحويل عام 2030 إلى محطة مفصلية في مسار الأردن الروحي والسياحي والثقافي، تأتي الأولويات التالية المقترحة بوصفها الإطار العملي الذي يترجم الفكرة إلى واقع ملموس، ويحوّل المبادرة من تصور استراتيجي إلى برنامج عمل متكامل. فهي ليست مجرد إجراءات منفصلة، بل منظومة مترابطة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المكان المقدس والتنمية، وبين الإرث الروحي والاقتصاد المعاصر، وبين الرسالة الحضارية للأردن وحضوره العالمي. ومن خلال هذه الأولويات، يتبلور مشروع وطني شامل يعيد تقديم الأردن للعالم باعتباره مركزاً للحج الروحي والحوار الإنساني، ونقطة التقاء بين الإيمان والتنمية، وبين التاريخ والمستقبل، بما يجعل من المغطس ونهر الأردن محوراً عالمياً لإلهام التجربة الإنسانية في أبهى صورها. وعليه تاليا الأولويات المقترحة لبناء خارطة الطريق الوطنية حتى عام 2030:

1. تطوير البنية التحتية الدينية والسياحية حول المغطس؛ عبر إنشاء مرافق متطورة ومسارات حج حديثة ومراكز استقبال عالمية تليق بالمكانة الروحية للموقع، بما يضمن تقديم تجربة إنسانية وروحية متكاملة للزوار والحجاج من مختلف أنحاء العالم.

2. إطلاق برنامج عالمي للحج المسيحي إلى الأردن، من خلال إعادة هندسة وتصميم مسارات حج رسمية تربط بين المواقع المسيحية المقدسة في الأردن، وترسيخ المملكة كوجهة رئيسية للحج الروحي المسيحي على المستوى الدولي.

3. بناء خطة اتصال خارجية تتضمن حملة إعلامية عالمية متعددة اللغات؛ تهدف إلى إعادة تقديم الأردن للعالم باعتباره أرض الرسالات والتعايش والسلام، باستخدام أدوات الإعلام الحديث والمنصات الرقمية والأفلام الوثائقية والتسويق الثقافي العالمي.

4. استقطاب الاستثمارات السياحية والثقافية النوعية؛ عبر تحفيز إقامة المشاريع الفندقية والثقافية والإبداعية المستدامة، بما يسهم في خلق اقتصاد سياحي متكامل قائم على القيمة الروحية والتراثية للمكان.

5. تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة بالسياحة الدينية، من خلال إنشاء برامج تدريبية وأكاديمية متقدمة لإعداد مرشدين وخبراء وإداريين يمتلكون المعرفة التاريخية والروحية والثقافية القادرة على تقديم الأردن بصورة عالمية احترافية.

6. ربط المواقع الدينية الأردنية ضمن تجربة روحية متكاملة؛ بحيث يتحول الأردن إلى خريطة حج متكاملة تبدأ من نهر الأردن وتمتد إلى جبل نيبو ومكاور وأم الرصاص وغيرها من المواقع المقدسة.

7. تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية المرتبطة بالمناسبة؛ عبر إنتاج الأفلام والمعارض والكتب والموسيقى والفنون البصرية والمنتجات التراثية التي تستلهم البعد الروحي والحضاري للحدث.

8. تنظيم مؤتمرات ومنتديات ومهرجانات متنوعة وطنية وعالمية للحوار والسلام؛ تستضيف شخصيات دينية وفكرية وثقافية من مختلف دول العالم، لترسيخ صورة الأردن مركزاً عالمياً للحوار بين الأديان والثقافات.

9. إشراك الشباب والمجتمعات المحلية في المشروع الوطني؛ باعتبارهم الشريك الحقيقي في صناعة التجربة السياحية والثقافية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الانتماء الوطني للمشروع.

10. بناء شراكات استراتيجية مع الفاتيكان والكنائس العالمية والمؤسسات الدولية؛ بهدف منح المبادرة بعداً عالمياً مؤسسياً، وتعزيز حضور الأردن ضمن خارطة السياحة الدينية والثقافية الدولية.

إن الطريق إلى عام 2030 لا يقود الأردن نحو مناسبة احتفالية فحسب، بل نحو لحظة تاريخية فارقة يعيد فيها اكتشاف رسالته الحضارية أمام العالم. فحين تتحول ضفاف نهر الأردن من مجرد موقع جغرافي إلى مساحة عالمية للسلام والرجاء والتلاقي الإنساني، يصبح الأردن أكثر من وجهة سياحية؛ يصبح رسالةً حيّةً تستعيد المعنى العميق للأرض التي عبرتها الرسالات السماوية وشهدت لحظات التحول الروحي الكبرى في تاريخ البشرية.

إن نجاح هذا المشروع لا يُقاس بعدد الزوار أو بحجم الاستثمارات وحدهما، بل بقدرة الأردن على أن يصوغ من هذا الإرث المقدس نموذجاً حضارياً معاصراً، يربط بين الإيمان والتنمية، وبين الذاكرة والمستقبل، وبين القداسة والقيمة المضافة. فالمغطس ليس مجرد موقع محفوظ في السردية الدينية، بل رصيد وطني قادر على أن يتحول إلى منصة عالمية للسلام والثقافة والحوار، وإلى عنوانٍ أردني راسخ في معادلة القوة الناعمة.

ومن هنا، فإن عام 2030 ليس موعداً لاحتفال عابر، بل فرصة لتأسيس لحظة أردنية كبرى تُقدَّم فيها المملكة إلى العالم بوصفها أرض الرسالات، وموئل التلاقي، ونموذجاً يجمع بين الروح والتنمية في مشروع واحد. وعندما تُترجم الرمزية الدينية إلى رؤية قابلة للتنفيذ، وتلتقي الإرادة الوطنية بالشراكات الفاعلة، فإن الأردن لن يحيي ذكرى مقدسة فحسب، بل سيكتب فصلاً جديداً من حضوره العالمي: فصلاً يجعل من القداسة طاقةً للمستقبل، ومن الرسالة مشروعاً وطنياً يعبر إلى العالم بثقة واستحقاق.