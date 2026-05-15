السيارات الإنجليزية.. هل تخسر معركة البقاء في ملعبها التاريخي؟

خبرني - ظلت الصناعة البريطانية لعقود متربعة على عرش القلعة الهندسية لعالم السيارات، واستطاعت علاماتها العريقة أن تحجز لنفسها مكانا فريدا في ذاكرة هواة المحركات، حيث ارتبطت أسماء مثل "أستون مارتن" و"جاغوار" و"ميني" بمفاهيم التفوق الهندسي والأناقة الأرستقراطية التي لا تشيخ.

إلا أنه مع تطور الصناعة، لم تعد الفخامة وحدها معيارا كافيا للبقاء، ليجد الإرث البريطاني العريق نفسه اليوم أمام اختبار وجودي في مواجهة سطوة التكنولوجيا الآسيوية والابتكارات الكهربائية المتسارعة.

هذا التطور يطرح تساؤلا جوهريا: هل تكتفي الصناعة البريطانية بصورتها كأيقونة كلاسيكية في متاحف التاريخ؟ أم أنها لا تزال تمتلك الروح التنافسية التي تمنحها ثقة المستهلك المعاصر؟

للإجابة عن هذا التساؤل، يتطلب المشهد قراءة عميقة تتجاوز بريق الشعارات لتنفذ إلى صلب الواقع الصناعي والمالي، فالمعركة اليوم تدار في مختبرات البطاريات ومراكز الذكاء الاصطناعي بقدر ما تدار في ورش الجلود والأخشاب الفاخرة.

في هذا التقرير، نستكشف مدى صمود "الميكانيكا الإنجليزية" وقدرتها على فرض هيبتها مجددا في سوق عالمي يموج بمنافسة شرسة، لا تعترف إلا بلغة الأرقام ومعايير الاستدامة.

عام الانكماش

لا يمكن قراءة مشهد الثقة المهتزة في قطاع السيارات البريطاني دون التوقف عند الأرقام الصارخة التي ميزت عام 2025، فقد كان العام الأصعب على المصانع البريطانية منذ جيل كامل. ووفقا لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، انكمش إنتاج السيارات بنسبة 8% ليستقر عند 717 ألف وحدة فقط، بينما سجلت المركبات التجارية سقوطا حرا بنسبة بلغت 62.3%، في مؤشر مقلق على تراجع القدرة الإنتاجية الكلية للمملكة.

ولم تكن هذه الأرقام مجرد صدى لركود الطلب العالمي، بل كانت نتاج "عاصفة كاملة" اجتاحت الصناعة من عدة جبهات، فبين التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وإعادة الهيكلة الجذرية للمصانع للتحول نحو عصر الكهرباء، جاءت "الضربة القاضية" من جبهة غير متوقعة.

ففي سبتمبر/أيلول 2025، تعرضت شركة "جاغوار لاند روفر" لهجوم سيبراني ضخم شل خطوط إنتاجها لأسابيع، مما حول الجداول الزمنية إلى كابوس لوجستي كبد الصناعة خسائر هائلة في التوقيت والسمعة.

ومع مطلع عام 2026، لم تكن الصورة أكثر وردية، إذ كشفت البيانات الرسمية الصادرة في يناير/كانون الثاني عن مشهد يضع "السيارة الإنجليزية" في قلب حصار تجاري مزدوج.

فبينما غمرت المركبات الألمانية الأسواق البريطانية، رافعة فاتورة الواردات من الاتحاد الأوروبي بنحو 0.8 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.02 مليار دولار)، واجهت الصادرات البريطانية انكسارا حادا خلف المحيط، حيث هوت قيمتها المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.3%.

هذا التباين، الذي تضاعفت وطأته منذ بدء العمل بالتعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، لا يمثل مجرد خلل في الميزان التجاري، بل يجسد صراعا وجوديا تخوضه العلامات التجارية العريقة، فهي اليوم لا تقاتل فقط من أجل أرقام المبيعات، بل من أجل استعادة ثقة عالمية تآكلت بفعل المنافسة الشرسة، والتحديات الجيوسياسية المتلاحقة التي جعلت من "الإرث الكلاسيكي" وحده سلاحا غير كاف في معركة البقاء.