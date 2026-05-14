العبيدات يرعى مسابقة “بالقرآن نعلو” للقرآن الكريم في مدرسة الأشرفية الثانوية المختلطة

خبرني - رعى مدير التربية والتعليم للواء الكورة، الأستاذ سهل عبيدات، امس الأربعاء، فعاليات مسابقة “بالقرآن نعلو” للقرآن الكريم، في موسمها العاشر، والتي أقيمت في مدرسة الأشرفية الثانوية الشاملة المختلطة عن روح المرحومة سُميا بني عيسى بدعم كريم من فضيلة الدكتور الشيخ محمد الغول، وبمشاركة واسعة من طلبة مدارس لواء الكورة، وسط أجواء إيمانية وتنافسية عكست اهتمام الطلبة بحفظ كتاب الله تعالى وتلاوته.

وحضر فعاليات المسابقة مدير الشؤون التعليمية الدكتور فيصل الجراح، ومدير الشؤون الإدارية والمالية المهندس علي ماجد المومني، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء أقسام المديرية، ونخبة من المشرفين التربويين.

واستُهلت فعاليات التكريم بالسلام الملكي وآيات عطرة من القرآن الكريم، حيث أكد عبيدات، في كلمته، أهمية رعاية مسابقات القرآن الكريم ودورها في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلبة، وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيدًا بجهود القائمين على تنظيم المسابقة والداعمين لها، وبالمستوى المتميز الذي أظهره الطلبة المشاركون.

من جانبها، أكدت مديرة المدرسة الدكتورة فاتن مقدادي حرص المدرسة على احتضان الأنشطة الهادفة التي تُعنى بالقرآن الكريم، وتسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى، معربةً عن شكرها لجميع الجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح المسابقة.

واشتملت المسابقة على خمسة مستويات، شارك فيها عدد كبير من الطلبة الذين أظهروا تميزًا في الحفظ والتلاوة، وذلك بإشراف قسم النشاطات التربوية وقسم الإشراف التربوي في مديرية التربية والتعليم للواء الكورة.

وفي ختام المسابقة، جرى تكريم الطلبة الفائزين والحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، تقديرًا لجهودهم وتميزهم.

🔸 وجاءت النتائج على النحو الآتي:

الفئة الأولى (1-3):

المركز الأول: الطالبة حنان مصطفى الشقيرات / مدرسة عائشة التيمورية الأساسية المختلطة

المركز الثاني: الطالبة الزهراء مصطفى بني حمد / مدرسة إشبيلية الأساسية المختلطة.

المركز الثالث: الطالبة شام أحمد الفقيه / مدرسة كفر الماء الأساسية للبنات

الفئة الثانية (4-6):

المركز الأول: الطالب عبد الرحمن محمد بني ياسين / مدرسة كفر الماء الأساسية للبنين المسائية

المركز الثاني: الطالب هارون يوسف محمد الشريدة / مدرسة مصعب بن عمير الأساسية للبنين

المركز الثالث: الطالبة ديما جعفر علي الفقية / مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية المختلطة.

الفئة الثالثة (7-9):

المركز الأول: الطالب خالد أحمد كامل الفقيه / مدرسة أسعد بن زرارة الأساسية للبنين

المركز الثاني: الطالب همام مصطفى إبراهيم طرابشة / مدرسة الأشرفية الثانوية الشاملة للبنين.

المركز الثالث: الطالب ضياء الدين محمد فوزي بني ياسين / مدرسة كفر الماء الأساسية الثانية للبنين.

الفئة الرابعة (10-12):

المركز الأول: الطالب محمد حامد صادق ربابعة / مدرسة جديتا الثانوية الشاملة للبنين.

المركز الثاني: الطالبة جلنار طارق عوايشة / مدرسة أم معبد الخزاعية الثانوية المختلطة.

المركز الثالث: الطالب حمزة خالد بني سلامة / مدرسة الأشرفية الثانوية للبنين

الفئة الخامسة (القرآن الكريم كامل):

المركز الأول: الطالب محمد فخري بسام مقدادي / مدرسة بيت إيدس الثانوية للبنين

المركز الثاني: الطالبة يقين مبارك سالم بني حمد / مدرسة الأشرفية الثانوية المختلطة

المركز الثالث: الطالب أحمد قاسم دواهدة / مدرسة الأشرفية الثانوية الشاملة للبنين.

وأكد الحضور والمشاركون في المسابقة أهمية استمرار مثل هذه المسابقات التي تسهم في تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه، وتعزيز القيم الإيمانية والوطنية لديهم.