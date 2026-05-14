مبادرة (فرصتي) تنطلق من مجمع الملك حسين للأعمال

خبرني - انطلقت في مجمع الملك حسين للأعمال مبادرة "فرصتي"، في خطوة تستهدف تمكين الشباب الأردني وفتح آفاق جديدة للتشغيل داخل المملكة وخارجها، ضمن رؤية تسعى إلى إيجاد حلول عملية وغير تقليدية للتعامل مع تحديات البطالة التي ما تزال تُعد من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وقال منسق المبادرة المهندس جواد الدباس أن المبادرة جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه الشباب الأردني، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين والباحثين عن العمل، مؤكداً أن "فرصتي" تركز على خلق مسارات جديدة للتشغيل وتعزيز المهارات المهنية، وربط الكفاءات الأردنية بالفرص المتاحة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف الدباس أن المبادرة تسعى إلى تجاوز النمط التقليدي في البحث عن الوظائف، من خلال التركيز على المهارات الحديثة، والعمل الحر، والاقتصاد الرقمي، والتشغيل عن بُعد، إضافة إلى بناء شراكات مع مؤسسات وشركات وجهات تدريبية قادرة على استيعاب الطاقات الشبابية الأردنية وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المتغير.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تشير فيه بيانات سوق العمل الأردني إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل، حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة بين الأردنيين بلغت نحو 21.4%، فيما بلغت نسبة البطالة الإجمالية في المملكة قرابة 16.2% مع احتساب العمالة غير الأردنية. كما تشير البيانات إلى أن فئة الشباب والخريجين الجدد ما تزال الأكثر تأثراً بضعف فرص العمل وارتفاع معدلات المنافسة في السوق المحلي. 

وأكد الدباس أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف التعريف بالمبادرة وتوسيع نطاقها، وصولاً إلى بناء منصة متكاملة تُعنى بإرشاد الشباب وتدريبهم وتأهيلهم وربطهم بفرص التشغيل المتاحة، سواءً في القطاعات التقليدية أو القطاعات الناشئة التي تشهد نمواً متسارعاً.

وأشار إلى أن المبادرة تنطلق من قناعة بأن الشباب الأردني يمتلك الكفاءة والقدرة على المنافسة إذا ما توفرت له البيئة المناسبة والتوجيه الصحيح، لافتاً إلى أن الأردن يزخر بكفاءات وخبرات شبابية قادرة على النجاح محلياً وعالمياً، إلا أن المطلوب اليوم هو إيجاد أدوات أكثر مرونة وواقعية للتعامل مع التحولات الاقتصادية وسوق العمل الحديث.

وتطمح مبادرة "فرصتي" إلى أن تتحول خلال المرحلة المقبلة إلى منصة وطنية داعمة للتشغيل والإبداع والإنتاج، بما يسهم في تخفيف معدلات البطالة، وتعزيز مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي، وخلق قصص نجاح جديدة تعكس قدرات الشباب الأردني وإمكاناته في مختلف المجالات.

يذكر بأن المهندس جواد الدباس منسق المبادرة هو أحد خريجي الفوج الأول من كلية الهندسة في جامعة الحسين التقنية/إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وحاصل على درجة الماجستير في هندسة الطاقة المتجددة من الجامعة الأردنية.

