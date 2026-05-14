وفد من نقابة الفنانين الأردنيين يزور الديوان الملكي الهاشمي

خبرني - استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفداً من نقابة الفنانين الأردنيين برئاسة نقيب الفنانين الدكتور هاني الجراح يرافقه النقيب الأسبق الفنان حسين الخطيب، وأمين سر النقابة الفنان المخرج فراس المصري، وعضو مجلس النقابة الفنان محمد المراشدة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب أعضاء الوفد عن عميق اعتزازهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة، حاملين رسالة شكر وعرفان لجلالة الملك عبدالله الثاني، رفعت فيها النقابة أسمى آيات التقدير لجلالته على رعايته السامية للقطاع الفني والثقافي، وحرص جلالته المستمر على دعم الفنان الأردني وتمكينه من أداء رسالته الوطنية والإنسانية السامية.

كما جدد الوفد، باسم الأسرة الفنية الأردنية، التأكيد على الولاء والانتماء للعرش الهاشمي، مؤكدين أن النقابة ستبقى شريكاً وطنياً مخلصاً في خدمة الأردن ومسيرته التنموية.

وعبر الوفد عن امتنانهم وتقديرهم لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لما يوليه من اهتمام موصول بالشباب والقطاع الإبداعي، ودعمه للمبادرات التي تسهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني في المملكة.

واستعرض الوفد خلال اللقاء جملة من برامج وأنشطة النقابة، وفي مقدمتها الترتيبات الخاصة باستضافة المملكة لمهرجان المسرح العربي لعام 2027، المقرر إقامته في العاصمة عمان خلال الفترة من 10 إلى 16 كانون الثاني.

وأكد الوفد أن هذا المهرجان يعد تظاهرة إبداعية كبرى تستقطب نخبة من المثقفين العرب، وأن النقابة تسعى لتوفير كافة الإمكانات لضمان نجاحه بما يليق بمكانة الأردن الثقافية، مشيرين في الوقت ذاته إلى تطلعاتهم لتعزيز سبل دعم الإنتاج الدرامي والمسرحي المحلي.

من جانبه، أكد العيسوي على الدور الجوهري الذي تضطلع به نقابة الفنانين في إثراء المشهد الثقافي والفني الوطني، مثمناً الجهود التي يبذلها مجلس النقابة في خدمة الفن الأردني والحفاظ على سمعته المرموقة محلياً وعربياً.

وشدد على أهمية استمرار هذا الدور الريادي في تجسيد الهوية الوطنية، مؤكداً دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز الحراك الإبداعي الأردني وإبراز الطاقات الفنية المتميزة.