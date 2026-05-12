حجر صحي لـ12 شخصا لخرق بروتوكول فيروس هانتا

خبرني - فرض مستشفى هولندي الحجر الصحي على 12 من العاملين فيه، احترازياً، بعد التعامل مع عينات دم وبول لحالة مصابة بفيروس هانتا، دون الالتزام بالبروتوكولات الصارمة.

وأعلن مستشفى رادبودومشيه، في مدينة نيميجن، أن أعضاء طاقم المستشفى الاثني عشر سيخضعون للحجر الصحي لمدة ستة أسابيع، مضيفاً أن خطر العدوى منخفض للغاية، وأن رعاية المرضى مستمرة دون توقف.

ورفعت منظمة الصحة العالمية عدد الحالات المؤكد إصابتها بسلالة الأنديز من فيروس هانتا إلى تسع حالات، بزيادة حالتين عن اليوم السابق. ولم تكشف المنظمة عن الحالتين الجديدتين، لكن هذه الزيادة جاءت بعد الإعلان عن نتائج إيجابية لفحص الفيروس لدى مواطن إسباني وآخر أمريكي.

ويعمل مسؤولون دوليون في قطاع الصحة على احتواء الفيروس الذي تفشّى على سفينة الرحلات البحرية الفاخرة "هونديوس"، التي أبحرت إلى هولندا بعد إنزال آخر ركابها في جزر الكناري الإسبانية.

وقد يكون الفيروس قاتلاً، لكن السلطات تؤكد أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، لذا فهو لا يشكل خطراً كبيراً لانتشاره على نطاق واسع.

واستقبل مستشفى رادبودومشيه المريض، وهو أحد ركاب السفينة، في السابع من مايو/ أيار.

وقالت بيرتين لاهويس، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي للمستشفى: "نعتزم إجراء تحقيق دقيق في مجريات الأحداث؛ بغرض الاستفادة من ذلك، حتى نتفادى تكراره في المستقبل".