هاتف ترمب الذهبي يثير التساؤلات بعد عام من الوعود والتأجيلات

خبرني - لا يزال الهاتف الذكي الذهبي الذي يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواجه حالة من الغموض والتأجيل المستمر، رغم مرور نحو عام على الكشف عنه لأول مرة ضمن مشروع "Trump Mobile”.

وكان نجلا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جونيور، وإريك ترامب، قد أعلنا في يونيو (حزيران) 2025 عن هاتف "T1 Phone" باعتباره المنتج الأبرز لخدمة الاتصالات اللاسلكية الجديدة التابعة لعائلة ترامب، مع بدء تلقي طلبات الحجز مقابل دفعة أولية بقيمة 100 دولار، فيما حُدد السعر الترويجي للهاتف عند 499 دولاراً.

تأجيلات متكررة بلا موعد نهائي

ورغم أن الهاتف كان من المفترض أن يُطرح في الأسواق خلال أغسطس (آب) 2025، فإن موعد الإطلاق تأجل عدة مرات منذ ذلك الحين، من دون تحديد تاريخ رسمي جديد حتى مايو (أيار) 202، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ولا يزال موقع "Trump Mobile" يوجه العملاء إلى قائمة انتظار للحصول على الهاتف، مع ظهور تصميم محدث يختلف جزئياً عن النسخة التي عُرضت عند الإعلان الأول عن المشروع.

مواصفات الهاتف الذهبي

وعند الكشف عنه، جرى الترويج للهاتف باعتباره جهازاً ذهبي اللون "مصمماً ومصنوعاً في الولايات المتحدة"، إلا أن الإشارات المباشرة إلى تصنيعه داخل أمريكا اختفت لاحقاً من الموقع الرسمي.

ويصف الموقع الهاتف حالياً بأنه "مصمم وفق القيم الأمريكية" و"مستوحى من الابتكار الأمريكي".

وبحسب المواصفات المعلنة، سيضم الهاتف شاشة بقياس 6.78 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وبطارية تدعم الشحن السريع، إضافة إلى مستشعر للبصمة، كما سيعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

وتُظهر الصور الترويجية الحالية للهاتف، تصميماً ذهبياً يحمل العلم الأمريكي على الجهة الخلفية فوق عبارة "Trump Mobile".

الشركة لا تضمن إطلاق الهاتف

ورغم استمرار تلقي الحجوزات، فإن الشروط والأحكام المنشورة على الموقع تشير بوضوح إلى عدم وجود ضمان لإطلاق الهاتف أو تحديد موعد نهائي لتسليمه.

وجاء في الموقع أن "مواعيد الشحن والجداول الزمنية وخطط الإنتاج هي تقديرات غير ملزمة"، تحت عنوان يحمل عبارة "لا ضمان للإطلاق أو التسليم أو التوقيت".

كما أوضحت الشركة أنها لا تضمن حصول الهاتف على الموافقات التنظيمية، أو بدء الإنتاج أو حتى طرح الجهاز تجارياً من الأساس. ويمكن للعملاء الذين دفعوا عربون الحجز، استرداد أموالهم بالكامل في حال عدم رغبتهم في الانتظار، عبر التواصل مع خدمة العملاء التابعة لـ "Trump Mobile".

كما أكدت الشركة أن دفع العربون لا يضمن تثبيت السعر الترويجي الحالي، موضحة أن الأسعار النهائية ستُحدد عند موعد الشراء الفعلي.

مؤشرات على استمرار المشروع

ورغم الغموض المحيط بالمشروع، أشارت تقارير أمريكية إلى أن الهاتف قد لا يزال قيد التطوير بالفعل، بعدما حصل جهاز "T1 Phone" في مارس (أذار) الماضي، على شهادة "PTCRB"، الخاصة بمعايير التوافق مع شبكات الاتصالات في أمريكا الشمالية.

وفي الوقت نفسه، تواصل خدمة "Trump Mobile" استقبال المشتركين باستخدام هواتف أخرى، بما في ذلك أجهزة مجددة من "آبل" و"سامسونغ" معروضة عبر موقع الخدمة.