طريقة احتراف التصوير الاحترافي في Galaxy S26 Ultra

خبرني - تمنحك هواتف Galaxy S26 Ultra كاميرا قوية قادرة على التقاط صور ممتازة تلقائياً، لكن وضع التصوير الاحترافي Pro Mode يفتح الباب أمام مستوى مختلف تماماً من الإبداع والتحكم.

فبدلاً من الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي والمعالجة التلقائية، يتيح لك هذا الوضع التحكم اليدوي في إعدادات التصوير الأساسية مثل سرعة الغالق ودرجة ISO والتركيز وتوازن اللون الأبيض، تماماً كما يحدث في الكاميرات الاحترافية.

ما الذي يقدمه وضع Pro Mode؟

داخل وضع Pro Mode في Galaxy S26 Ultra، يمكنك التحكم في:

- سرعة الغالق Shutter Speed.

- حساسية ISO.

- التعريض الضوئي Exposure.

- التركيز اليدوي Focus.

- توازن اللون الأبيض White Balance.

وهذا يمنحك حرية أكبر لالتقاط صور إبداعية في ظروف الإضاءة المختلفة، سواء كنت تريد تجميد الحركة أو تصوير لقطات ليلية أو الحصول على تأثيرات سينمائية، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

التصوير بصيغة RAW

واحدة من أهم مزايا الوضع الاحترافي هي إمكانية التصوير بصيغة RAW DNG، والتي تحتفظ بكمية أكبر بكثير من بيانات الصورة مقارنة بصيغة JPEG التقليدية.

صور RAW تمنحك مرونة واسعة أثناء التعديل لاحقاً، خصوصاً في:

- الإضاءة الصعبة.

- استعادة التفاصيل.

- تعديل الألوان.

- التحكم بالضوضاء.

كما أن "سامسونغ" لا تضيف معالجة لونية قوية على ملفات RAW، ما يترك للمستخدم حرية كاملة في التعديل.

سلوك مختلف للزوم

في الوضع الاحترافي، لا تقوم الكاميرا بالتبديل التلقائي بين العدسات أثناء التكبير والتصغير، وهو أمر مهم للمصورين الذين يريدون الحفاظ على نفس العدسة طوال عملية التصوير.

وتشمل نطاقات التكبير:

- حتى 3X للعدسة الواسعة جداً.

- من 1X إلى 10X للعدسة الرئيسية.

- من 3X إلى 15X لعدسة التقريب.

- من 5X إلى 25X لعدسة Super Telephoto.

أدوات احترافية لمراقبة الإضاءة

يوفر الوضع الاحترافي أداتين لمراقبة التعريض الضوئي بشكل مباشر:

Zebra Monitor

تقوم بتحديد المناطق المحروقة أو شديدة السطوع بخطوط تشبه “الحمار الوحشي”، لتجنب فقدان التفاصيل.

False Color

تعرض الألوان بحسب مستوى الإضاءة:

- الأخضر = تعريض صحيح.

- الأحمر والأصفر = إضاءة زائدة.

- الأزرق والبنفسجي = إضاءة منخفضة.

وهذه الأدوات مفيدة جداً في المشاهد ذات التباين العالي.

أوضاع قياس الإضاءة

يمكنك أيضاً اختيار طريقة قياس الضوء:

- Center-weighted للمشاهد العادية.

- Spot Metering للقطات الخلفية والإبداعية.

- Matrix Metering لتصوير المناظر الطبيعية.

وضع Expert RAW

إلى جانب Pro Mode التقليدي، توفر "سامسونغ" تطبيق Expert RAW، والذي يقدم مزايا أكثر تقدماً للمصورين المحترفين.

ورغم أنه يلتقط صور RAW أيضاً، فإنه يضيف بعض المعالجة وتقليل الضوضاء مقارنة بوضع Pro العادي.

مزايا تصوير متقدمة داخل Expert RAW

التصوير متعدد التعريضات

دمج أكثر من صورة داخل لقطة واحدة للحصول على تأثيرات فنية.

فلتر ND الافتراضي

محاكاة فلاتر الكاميرات الاحترافية لتصوير تعريضات طويلة حتى في الإضاءة القوية.

فتحة عدسة افتراضية

التحكم بعمق العزل والخلفية عبر تغيير قيمة F رقمياً.

تصوير السماء والنجوم

يوفر أوضاعاً جاهزة لتصوير:

- السماء الليلية.

- النجوم والمجرات.

- مسارات الضوء.

- صور Astrophoto.

مع دعم تعريضات طويلة تصل إلى 30 ثانية.

Astroportrait

وضع يجمع بين تصوير الأشخاص والسماء الليلية في صورة واحدة.

التصوير تحت الماء

وضع Ocean Mode يوفر أزراراً أكبر وتحسيناً للألوان أثناء التصوير المائي.

لماذا يستحق التعلم؟

رغم أن استخدام الوضع الاحترافي يحتاج لبعض الممارسة، إلا أنه يمنح المستخدم القدرة على “صناعة الصورة” بدلاً من مجرد التقاطها.

ومع الوقت، يصبح فهم إعدادات مثل ISO وسرعة الغالق مفتاحاً للحصول على لقطات احترافية لا يمكن لوضع التصوير التلقائي الوصول إليها بسهولة.