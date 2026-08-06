البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض للانضمام إلى برنامج (الضمان من أجل التوظيف )

خبرني - في إطار التزامه بدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية، وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية انضمام إلى برنامج "الضمان من أجل التوظيف" مع الشركة الأردنية لضمان القروض، بهدف توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة لأصحاب المشاريع، وتمكينهم من الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق أثر اقتصادي مستدام. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، والمدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض السيد عدنان ناجي، بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال، وتُسهم في تمكينهم من تطوير مشاريعهم وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي، أن انضمام البنك إلى برنامج "الضمان من أجل التوظيف" يعكس التزامه المستمر بدعم قطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستُسهم في توسيع فرص حصول أصحاب المشاريع على التمويل، بما يدعم نمو أعمالهم ويعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف، نؤمن في البنك الأردني الكويتي بأن الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية تُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انضمامنا إلى هذا البرنامج تأكيداً على حرصنا على تقديم حلول تمويلية ذات أثر ملموس تدعم رواد الأعمال وتمكنهم من تنمية أعمالهم وتحقيق طموحاتهم".

من جانبه، أكد السيد عدنان ناجي، المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، أن البرنامج يمثل أحد الأدوات الفاعلة لربط التمويل بتحقيق أثر تنموي ملموس، من خلال تمكين المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع، مقابل مساهمتها في استحداث فرص عمل جديدة للأردنيين.

وأضاف أن البرنامج يعزز الشمول المالي عبر توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، كما يساهم في تخفيف المخاطر الائتمانية على البنوك ومؤسسات التمويل، بما يدعم زيادة التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية، ويحفز البنوك على تقديم حوافز تمويلية للمشاريع الملتزمة باستحداث فرص عمل، الأمر الذي يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ومن الجدير بالذكر بأن برنامج "الضمان من أجل التوظيف" يُنفذ من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، ويهدف إلى تشجيع القطاع المصرفي على توسيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل نوعية في مختلف محافظات المملكة.