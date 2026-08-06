مصر.. الداخلية تكشف مفاجآت بعد فيديو (فتاة أوبر) المثير للجدل

خبرني - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطعي فيديو جرى تداولهما على منصات التواصل، لفتاة تزعم تعرضها للضرب والتحرش والاستيلاء على متعلقاتها من قبل سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي.

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس، أن فحص الواقعة أظهر أنها تعود إلى 5 أغسطس، عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بوقوع مشاجرة بين عاملة بمحل عطور، ظهرت في مقطعي الفيديو، وبرفقتها شقيقتها، وبين سائق تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكي، بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وأضافت أن الفتاة اعترفت خلال التحقيقات بعدم وقوع أي واقعة تحرش، وأقرت بأنها ادعت ذلك على غير الحقيقة، ولوحت للسائق بإشارات خادشة للحياء، كما أحدثت إصابة بنفسها، واتصلت بشرطة النجدة واتهمته كذبًا بالتسبب في إصابتها، فضلًا عن ادعائها أنها صحفية، وهو ما ثبت عدم صحته.

وأشارت الوزارة إلى أن الفتاة أوضحت أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية بينها وبين شقيقتها من جهة، والسائق من جهة أخرى، بسبب الأجرة، قبل أن يتبادل الطرفان السباب.

من جانبه، أيد السائق ما ورد في أقوال الفتاة بشأن الخلاف، واتهمها بالتعدي عليه بالسب وتهديده بالإيذاء.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، واستكمال الإجراءات اللازمة في الواقعة.

وكانت نقابة الصحفيين، أعلنت الأربعاء، أن الفتاة المتورطة في الواقعة ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة، وذلك بعدما أثار فيديو يوثق واقعة الاعتداء المزيفة جدلا واسعا.

ووثق السائق الواقعة بكاميرا هاتفه بشكل خفي ليثبت سلامة موقفه وعدم تعديه على الفتاة بينما كانت تخدش نفسها وتمزق بعض ملابسها وتوجه له إشارات غير لائقة وتتوعده بالسجن، وهو الفيديو الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل.