دراسة تحذّر: التعرض لدخان التبغ في الصغر قد يدمر مينا الأسنان

خبرني - كشفت دراسة نشرتها مجلة International أن التعرض لدخان التبغ في السنوات الأولى من العمر يمكن أن يعطل عملية تمعدن مينا الأسنان، حتى لو بدت الأسنان سليمة وخالية من العيوب الظاهرية.

أجرى الباحثون تجربتهم على فئران حديثة الولادة، عرّضوها لدخان السجائر مرتين يوميا، من اليوم الثاني حتى اليوم الثامن والعشرين من عمرها، ثم قارنوا حالة أسنانها مع مجموعة لم تتعرض لدخان التبغ، باستخدام تقنيات متطورة شملت التصوير المقطعي الدقيق، والمجهر الإلكتروني، والتحليل الكيميائي، واختبارات صلابة المينا.

ولم يلاحظ الباحثون أي تشوهات ظاهرية أو نقص في حجم الأسنان أو انخفاض في صلابتها، لكن تحت المجهر، ظهرت في أسنان الفئران المعرّضة للتدخين السلبي فجوات متسعة بين الأعمدة السطحية للمينا، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في محتوى الفوسفور وارتفاع في نسبة الكربون في الأضراس، وهو ما يشير إلى خلل في عملية تمعدن الأسنان.

كما تسبّب التعرض للدخان في تباطؤ زيادة الوزن، حيث كان متوسط وزن الفئران في المجموعة الأولى أقل بنحو 11% مقارنة بالمجموعة الأخرى في نهاية التجربة.

يؤكد الباحثون أن الدراسة أُجريت على الفئران، لذا لا يمكن تطبيق نتائجها مباشرة على الأطفال، ومع ذلك، تظهر الدراسة أن دخان التبغ خلال فترة تكوين الأسنان قد يُسبب تغيرات طفيفة في طبقة المينا لا يمكن رصدها خلال الفحص الروتيني.