غوغل تحدد موعد إيقاف المساعد الذكي

خبرني - أعلنت "غوغل" رسميًا الموعد الذي سيبدأ فيه إنهاء خدمة Google Assistant على الأجهزة المؤهلة، لتطوي بذلك صفحة استمرت لسنوات من استخدام مساعدها الصوتي، تمهيدًا للاعتماد الكامل على جيميناي.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة إلى المستخدمين، وجرى تداولها على منصة "ريديت" ستبدأ عملية إيقاف Google Assistant اعتبارًا من 4 سبتمبر 2026 على الهواتف والأجهزة اللوحية المؤهلة.

الانتقال لن يحدث دفعة واحدة

وأوضحت "غوغل" أن عملية الانتقال ستتم تدريجيًا على مدار عدة أسابيع، ما يعني أن المساعد الصوتي لن يختفي من جميع الأجهزة في اليوم نفسه، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends" واطلعت عليه "العربية Business".

وبمجرد وصول التحديث إلى أي جهاز مؤهل، سيحل جيميناي محل Google Assistant تلقائيًا، ولن يتمكن المستخدم من العودة إلى المساعد القديم.

الأجهزة التي ستتأثر أولًا

يشمل القرار الهواتف والأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد التي تستوفي متطلبات تشغيل جيميناي، بالإضافة إلى عدد من الملحقات التي تعتمد على المساعد الموجود في الهاتف، مثل ساعات Wear OS، وسماعات الرأس المتوافقة، والسيارات التي تستخدم أندرويد أوتو عبر هاتف متصل.

وأشارت "غوغل" إلى وجود استثناء مهم يتعلق بالسيارات، إذ ستنتقل السيارات التي تعتمد على أندرويد أوتو من خلال الهاتف إلى جيميناي بالتزامن مع انتقال الهاتف نفسه.

أما السيارات المزودة بنظام Google built-in، الذي يعمل مباشرة داخل السيارة دون الحاجة إلى هاتف، فلن يشملها هذا الموعد، وستواصل استخدام Google Assistant في الوقت الحالي.

كما لن تتأثر في هذه المرحلة أجهزة Google TV، ومكبرات الصوت الذكية، والشاشات الذكية، مؤكدة أنها ستكشف لاحقًا عن خطط انتقال هذه الأجهزة إلى جيميناي.

من سيحتفظ بـ Google Assistant؟

لن يختفي Google Assistant من جميع أجهزة أندرويد في الوقت الحالي، إذ سيظل متاحًا على الهواتف والأجهزة اللوحية التي لا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات تشغيل جيميناي، وكذلك في الدول والمناطق التي لم تتوفر فيها الخدمة الجديدة بعد.

ماذا سيلاحظ المستخدم؟

لن يحتاج المستخدم إلى تغيير أي إعدادات أو تثبيت تطبيق جديد، إذ ستتم عملية الانتقال تلقائيًا عندما يصل التحديث إلى جهازه.

وبعد اكتمال الانتقال، سيؤدي الضغط المطول على زر التشغيل أو استخدام أوامر المساعد الصوتي المعتادة إلى تشغيل جيميناي بدلًا من Google Assistant.

ورغم منح بعض الأجهزة والمناطق مهلة إضافية، فإن "غوغل" لم تكشف حتى الآن عن موعد إنهاء دعم Google Assistant بشكل نهائي على جميع الأجهزة، ما يشير إلى أن عملية التحول الكامل إلى جيميناي ستتم على مراحل خلال الفترة المقبلة.