5 إعدادات يجب تفعيلها فورًا بعد شراء آيفون جديد

خبرني - يُعد آيفون من أكثر الهواتف الذكية شعبية حول العالم، بفضل تصميمه الأنيق، واهتمام "أبل" بالخصوصية، وسهولة استخدام نظام iOS.

ورغم أن الهاتف يقدم تجربة مميزة بمجرد تشغيله، فإن إجراء بعض التعديلات البسيطة على الإعدادات يمكن أن يجعل استخدامه أكثر أمانًا وكفاءة.

وفيما يلي خمس خطوات ينصح بتنفيذها مباشرة بعد إخراج الهاتف من العلبة، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear" واطلعت عليه "العربية Business".

1- فعّل ميزة حماية الجهاز عند السرقة

تتمتع هواتف آيفون بقيمة إعادة بيع مرتفعة، ما يجعلها هدفًا مفضلًا للصوص. ولهذا أضافت "أبل" ميزة Stolen Device Protection، لكنها لا تكون مفعلة افتراضيًا.

وتفرض هذه الميزة استخدام Face ID عند الوصول إلى البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور والتطبيقات المحمية، دون السماح باستخدام رمز المرور كبديل.

كما تؤخر أي محاولة لتغيير كلمة مرور حساب "أبل" لمدة ساعة، ثم تطلب التحقق عبر البصمة أو التعرف على الوجه قبل إتمام العملية.

ولتفعيلها، انتقل إلى: الإعدادات > Face ID ورمز الدخول > حماية الجهاز عند السرقة (Stolen Device Protection).

ويُفضل ضبطها للعمل دائمًا، وليس فقط في المواقع التي يعتبرها الهاتف مألوفة، مثل المنزل أو مكان العمل.

2- خصّص زر Action Button

إذا كنت تمتلك آيفون 15 برو أو إصدارًا أحدث، فستجد أن مفتاح كتم الصوت التقليدي استُبدل بزر Action Button.

ويمكن تخصيص هذا الزر لتنفيذ العديد من المهام، مثل:

- فتح الكاميرا.

- تشغيل المصباح.

- تسجيل مذكرة صوتية.

- تشغيل الترجمة.

- تفعيل وضع التركيز.

- تنفيذ اختصارات مخصصة عبر تطبيق Shortcuts.

ويتيح تطبيق Shortcuts إنشاء أوامر متقدمة، مثل الاتصال بشخص محدد بضغطة واحدة، أو تشغيل وضع توفير الطاقة، أو فتح تطبيق معين، أو بدء مؤقت، أو مسح المستندات ضوئيًا.

3- غيّر التطبيقات الافتراضية

لم يعد مستخدمو آيفون مضطرين للاعتماد على تطبيقات "أبل" الافتراضية فقط، إذ أصبح بإمكانهم اختيار تطبيقاتهم المفضلة للعديد من المهام.

ولتغيير التطبيقات الافتراضية، انتقل إلى: الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات الافتراضية (Default Apps).

ومن هناك يمكنك اختيار تطبيقات مختلفة للمتصفح، والبريد الإلكتروني، والرسائل، ولوحات المفاتيح، ومدير كلمات المرور، والمكالمات، والترجمة.

وفي بعض المناطق، مثل الاتحاد الأوروبي، يمكن أيضًا تغيير متجر التطبيقات الافتراضي، وتطبيق الخرائط، وخدمة الدفع الإلكتروني.

4- أوقف جمع البيانات غير الضرورية

رغم أن "أبل" تُعرف باهتمامها بالخصوصية، فإن النظام يجمع بعض بيانات الاستخدام والتحليلات للمساعدة في تطوير خدمات الشركة.

ولتعزيز الخصوصية، يُنصح بإيقاف هذه الخيارات عبر: الإعدادات > الخصوصية والأمان > التحليلات والتحسينات (Analytics & Improvements).

ثم تعطيل جميع خيارات إرسال البيانات.

كما يُستحسن تعطيل:

- الإعدادات > الخصوصية والأمان > إعلانات أبل > الإعلانات المخصصة.

- الإعدادات > البحث > مساعدة أبل في تحسين البحث.

وبذلك تقل كمية البيانات التي تُرسل إلى الشركة أثناء استخدام الهاتف.

5- استفد من ميزات إمكانية الوصول

لا تقتصر ميزات Accessibility على المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بل توفر أدوات مفيدة للجميع.

ومن أبرزها ميزة Back Tap، التي تسمح بتنفيذ أوامر عند النقر مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الهاتف.

ولتفعيلها: الإعدادات > إمكانية الوصول > اللمس > Back Tap.

ويمكن ربطها بمهام مثل:

- فتح الكاميرا.

- عرض مركز الإشعارات.

- فتح مركز التحكم.

- تشغيل أي اختصار عبر تطبيق Shortcuts.

كما توفر "أبل" ميزة Sound Recognition، التي تستخدم ميكروفون الهاتف للتعرف على أصوات محددة، مثل جرس الباب أو بكاء الطفل، وإرسال تنبيه للمستخدم.

وتوجد أيضًا ميزة Vocal Shortcuts، التي تسمح بتدريب الهاتف على التعرف إلى عبارة صوتية معينة، مثل "وضع الطاقة المنخفضة"، لتنفيذ أمر أو اختصار تلقائيًا بمجرد نطقها.

إن تخصيص هذه الإعدادات منذ اليوم الأول لا يستغرق سوى دقائق معدودة، لكنه يمنح مستخدمي آيفون مستوى أعلى من الأمان، وخصوصية أفضل، وتجربة استخدام أكثر سلاسة على المدى الطويل.