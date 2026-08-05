جسم وزنه 4 أطنان يصطدم بالقمر بسرعة 8700 كيلومتر في الساعة.. هل من خطر على الأرض؟

خبرني - في حادثة فضائية نادرة، اصطدم حطام صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بسطح القمر.

أثارت الواقعة اهتمام العلماء حول العالم، وأعادت النقاش بشأن مصير بقايا الصواريخ والمعدات الفضائية التي تبقى في الفضاء بعد انتهاء مهامها.

وكان الجسم الفضائي الذي اصطدم بالقمر عبارة عن المرحلة العليا من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، والذي أُطلق في يناير/كانون الثاني 2025 ضمن مهمة فضائية حملت مركبات هبوط قمرية.

وبعد انتهاء دوره في المهمة، ظل الجزء الصاروخي يتحرك في الفضاء ضمن مسار غير موجه، قبل أن تؤدي تأثيرات الجاذبية إلى تغيير مساره ليصل إلى سطح القمر.

ويقدر العلماء وزن الجزء الصاروخي بنحو 4 أطنان، بينما بلغت سرعته لحظة الاصطدام نحو 8700 كيلومتر في الساعة، حيث تشير الحسابات إلى أن موقع الاصطدام كان في منطقة قريبة من فوهة "أينشتاين" على الجانب البعيد من القمر، وهي منطقة يصعب رصدها بسهولة من الأرض.

ولم يتم تصوير لحظة الاصطدام بشكل مباشر، إلا أن متابعة مسار الحطام والحسابات المدارية ساعدت العلماء في تحديد موعد ومكان الحادث، فيما تواصل المركبات المدارية القمرية جمع البيانات والصور لدراسة الحفرة الناتجة وتحليل آثار الاصطدام.

وأكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جيمي راسل أن الحادث لا يمثل أي خطر على كوكب الأرض، موضحًا أن الاصطدام حدث على سطح القمر ولا توجد له تأثيرات تهدد سلامة البشر.

ويعد اصطدام بقايا صاروخ بسطح القمر حدثًا نادرًا، لكنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الفضاء مع زيادة عدد الرحلات والمهمات، وضرورة وضع حلول أكثر فاعلية لإدارة الحطام الفضائي.

ويرى العلماء أن دراسة آثار هذا الاصطدام قد تساعد في فهم طبيعة سطح القمر، وتحسين خطط التعامل مع المعدات الفضائية غير النشطة، خاصة مع اقتراب مرحلة جديدة من الاستكشاف القمري وعودة الاهتمام العالمي بإرسال بعثات جديدة إلى سطح القمر.