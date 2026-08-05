جميلة ملاعب طرابزون التركي.. كيف تحولت زوجة فابيان كاستيو لزعيمة عصابة؟

من هي أوخيدا أفيلا؟ القصة الكاملة لزوجة فابيان كاستيو، وقضية السطو المسلح، وعلاقتها بالإنتربول ونادي طرابزون سبور.

لم يكن اسم اللاعب الكولومبي فابيان كاستيو يرتبط في أذهان جماهير كرة القدم إلا بالسرعة والانطلاقات الحاسمة على أطراف الملعب، بعدما صنع لنفسه مسيرة احترافية امتدت بين الولايات المتحدة وتركيا والمكسيك وتشيلي وكولومبيا. لكن المشهد تبدل بصورة مفاجئة عندما انتقلت عائلته من الصفحات الرياضية إلى عناوين الجريمة الدولية، إثر القبض على زوجته أوخيدا أفيلا في قضية أثارت اهتمام وسائل الإعلام داخل أمريكا اللاتينية وخارجها.

فالواقعة لم تقتصر على اتهام جنائي عادي، بل امتدت إلى تعاون أمني بين عدة دول، وإصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول، ثم تنفيذ عملية اعتقال في كولومبيا أعقبها تسليم المتهمة إلى كوستاريكا، في واحدة من أكثر القضايا التي مزجت بين عالم كرة القدم والجريمة المنظمة خلال السنوات الأخيرة.

أوخيدا أفيلا.. من حياة هادئة إلى واجهة التحقيقات

على مدار سنوات، بقي اسم أوخيدا أفيلا بعيدًا عن الظهور الإعلامي، إذ عُرفت بوصفها زوجة اللاعب الدولي الكولومبي فابيان كاستيو، ولم تكن من الشخصيات العامة أو الرياضية.

لكن هذا الواقع تبدل عندما بدأت السلطات في كوستاريكا تحقيقات موسعة بشأن شبكة متهمة بتنفيذ عمليات سطو مسلح استهدفت متاجر للمجوهرات ومحال تجارية راقية، لتظهر أفيلا ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين في القضية.

ووفقًا لما أعلنته الجهات القضائية، فإن التحقيقات نسبت إليها أدوارًا مرتبطة بالشبكة الإجرامية، وهي اتهامات تنظر فيها المحاكم المختصة، بينما يبقى الفصل النهائي فيها مرهونًا بالإجراءات القضائية.

شبكة «لوس ماثوس».. عمليات منظمة استهدفت متاجر فاخرة

تشير ملفات التحقيق إلى أن الشبكة، المعروفة باسم «لوس ماثوس»، يُشتبه في ضلوعها في سلسلة من عمليات السطو المنظم التي استهدفت متاجر المجوهرات والساعات الفاخرة.

وبحسب السلطات، كانت العمليات تعتمد على التخطيط المسبق، ومراقبة المواقع المستهدفة، ثم تنفيذ الهجوم خلال دقائق باستخدام أسلحة نارية قبل الفرار بمقتنيات مرتفعة القيمة.

وتقول جهات التحقيق إن الشبكة ضمت أفرادًا من أكثر من دولة في أمريكا اللاتينية، وهو ما منح القضية بعدًا دوليًا، واستدعى تعاونًا بين الأجهزة الأمنية في عدة دول.

وسائل التواصل الاجتماعي تقود إلى خيط جديد

مع تصاعد الملاحقات الأمنية، غادرت أوخيدا أفيلا كوستاريكا، قبل أن تستقر داخل كولومبيا.

وفي أثناء عمليات البحث، تابعت السلطات النشاط الرقمي المرتبط بالمقربين منها، بما في ذلك الصور والمنشورات التي شاركها زوجها فابيان كاستيو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن تلك المنشورات ساعدت المحققين في تضييق نطاق البحث، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكان وجودها بالتنسيق مع الإنتربول والأجهزة الأمنية الكولومبية.

الاعتقال وتنفيذ النشرة الحمراء

انتهت رحلة الملاحقة بعملية أمنية في كولومبيا، حيث أُلقي القبض على أوخيدا أفيلا تنفيذًا للنشرة الحمراء الصادرة بحقها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسليم، نُقلت إلى كوستاريكا تحت حراسة أمنية، للمثول أمام القضاء ومواجهة الاتهامات المنسوبة إليها.

وأعادت القضية تسليط الضوء على آليات التعاون القضائي الدولي، خاصة في الجرائم العابرة للحدود، التي تتطلب تنسيقًا بين أجهزة الشرطة والنيابات في أكثر من دولة.

من هو فابيان كاستيو؟

ولد فابيان كاستيو في مدينة كالي الكولومبية، وبرز مبكرًا باعتباره أحد أسرع الأجنحة الهجومية في كرة القدم الكولومبية.

واكتسب شهرة واسعة بعد انتقاله إلى نادي إف سي دالاس الأمريكي، حيث قدم مستويات لافتة جعلته من أبرز لاعبي الدوري الأمريكي خلال تلك الفترة.

وتميز اللاعب بسرعته الكبيرة، ومهاراته في المراوغة، وقدرته على صناعة الفرص، وهي الصفات التي فتحت أمامه أبواب الاحتراف في أكثر من دولة.

تجربة طرابزون سبور.. المحطة الأوروبية الأبرز

شكل انتقال كاستيو إلى نادي طرابزون سبور التركي محطة مهمة في مسيرته الاحترافية.

وجاءت التجربة في وقت كان النادي يسعى فيه إلى تعزيز صفوفه بعناصر هجومية قادرة على المنافسة في الدوري التركي الممتاز.

وخلال وجوده مع الفريق، شارك اللاعب في عدد من المباريات المحلية، وأسهم في تقديم حلول هجومية بفضل سرعته وتحركاته على الأطراف، قبل أن يغادر النادي لاحقًا لاستكمال مشواره الاحترافي.

ورغم أن التجربة لم تكن الأطول في مسيرته، فإنها تبقى أبرز محطاته الأوروبية وأكثرها حضورًا لدى الجماهير التركية.

محطات أخرى في أمريكا اللاتينية

بعد مغادرته تركيا، تنقل كاستيو بين عدة أندية في المكسيك، قبل أن يخوض تجربة جديدة في الدوري التشيلي، ثم يعود إلى الدوري الكولومبي.

كما سبق له تمثيل منتخب كولومبيا في الفئات السنية المختلفة، ووصل إلى المنتخب الأول خلال مسيرته الدولية.

هل يواجه فابيان كاستيو اتهامات؟

رغم الزخم الإعلامي الذي صاحب القضية، فإن السلطات لم تعلن توجيه أي اتهامات جنائية مباشرة إلى فابيان كاستيو. وتؤكد البيانات القضائية المتاحة أن الاتهامات تقتصر على زوجته، بينما لا يظهر اسم اللاعب ضمن قائمة المتهمين في القضية.

ويستند ذلك إلى مبدأ قانوني راسخ، يتمثل في أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا تمتد إلى أفراد الأسرة أو المقربين ما لم تتوافر أدلة تثبت مشاركة مباشرة أو تواطؤًا في ارتكاب الجريمة.

ولهذا، ظل اسم اللاعب حاضرًا في التغطية الإعلامية بحكم علاقته العائلية بالمتهمة، لا بسبب اتهام قضائي موجه إليه.

عندما تلتقي الرياضة بالجريمة

تكشف هذه القضية عن الوجه الآخر لحياة المشاهير، حيث يمكن أن تمتد تداعيات القضايا الجنائية إلى محيطهم الشخصي، فتتحول إنجازاتهم الرياضية إلى جزء من قصة أكبر تفرضها التحقيقات والأحداث.

كما تعكس أهمية التعاون الأمني الدولي في ملاحقة الجرائم المنظمة، خاصة عندما تتنقل عناصرها بين أكثر من دولة، مستفيدة من الحدود الجغرافية واختلاف الأنظمة القضائية.

وفي الوقت نفسه، تؤكد القضية ضرورة الفصل بين المسؤولية القانونية للفرد، والاهتمام الإعلامي الذي قد يحيط بالمقربين منه، حتى لا تتحول الشهرة إلى قرينة اتهام.

نهاية مفتوحة

ما زالت قضية أوخيدا أفيلا تمثل نموذجًا استثنائيًا لتقاطع عالم كرة القدم مع ملفات الجريمة المنظمة، إذ بدأت الحكاية من حياة تبدو مستقرة إلى جوار لاعب محترف، وانتهت باعتقال دولي ومحاكمة منتظرة.

وبين ملاعب امتلأت بهتافات الجماهير، وقاعات محاكم تتداول اتهامات ثقيلة، يبقى اسم فابيان كاستيو حاضرًا في المشهد، ليس بسبب هدف سجله أو بطولة حققها، وإنما لأن قضية زوجته فرضت نفسها على الرأي العام، لتصبح واحدة من أكثر القصص إثارة في تقاطع الرياضة مع عالم الجريمة خلال الأعوام الأخيرة.