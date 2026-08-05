من «إير فورس وان» إلى «الوحش».. أسطول النقل الرئاسي الأمريكي

خبرني - يعتمد تنقل الرئيس الأمريكي على منظومة متكاملة من الطائرات والمروحيات والمركبات المدرعة التي صُممت لضمان استمرارية القيادة في أحلك الظروف، بما في ذلك الحروب والهجمات النووية والكوارث الوطنية.

وبينما تعكس هذه الوسائل مظاهر القوة والهيبة، تقوم فلسفة تصميمها في المقام الأول على الأمن والاتصالات والقدرة على إدارة الدولة أثناء الحركة، لتتحول كل رحلة رئاسية إلى امتداد فعلي للمكتب البيضاوي وغرفة العمليات، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.

«إير فورس ون».. البيت الأبيض الطائر

تبقى طائرة الرئاسة الأمريكية، المعروفة باسم «إير فورس ون»، أشهر وسائل النقل الرئاسية في العالم، رغم أن هذا الاسم يُطلق رسمياً على أي طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تقل الرئيس على متنها.

ويعتمد الأسطول الرئاسي حالياً على طائرتين من طراز في سي-25 إيه، وهما نسختان عسكريتان من طائرة بوينغ 747، يبلغ طول الواحدة منهما نحو 231 قدماً، وتضم ما يقرب من 4 آلاف قدم مربعة من المساحات الداخلية.

وتضم المساحة الداخلية مكاتب تنفيذية، وقاعات اجتماعات، ومناطق للراحة، وجناحاً رئاسياً مزوداً بغرفة ملابس وحمام كامل، إلى جانب القدرة على استيعاب 30 من أفراد الطاقم و71 راكباً.

وترجع جذور الطيران الرئاسي إلى عام 1944، عندما استخدم الرئيس فرانكلين روزفلت أول طائرة خُصصت لرئيس أمريكي، وهي دوغلاس في سي-54سي أو «البقرة المقدسة»، قبل أن تتطور الطائرات الرئاسية تدريجياً إلى مراكز قيادة جوية مزودة بأحدث أنظمة الاتصالات والأمن.

طائرات بديلة وتحديثات مثيرة للجدل

إلى جانب طائرة الرئاسة الرئيسية، يستخدم الرئيس أحياناً طائرة سي-32، وهي نسخة عسكرية من بوينغ 757، يبلغ طولها 155 قدماً، وتتسع لـ16 من أفراد الطاقم و45 راكباً.

وتُستخدم هذه الطائرة عادة لنقل نائب الرئيس، لكنها تؤدي دوراً مهماً في الرحلات إلى المطارات التي لا تستطيع استقبال الطائرة الرئاسية الضخمة.

«طائرة يوم القيامة».. مركز قيادة نووي في السماء

ضمن منظومة النقل الرئاسي أيضاً، تبرز طائرة إي-48 نايت ووتش، المعروفة باسم «طائرة يوم القيامة»، والمصممة للعمل في حال اندلاع حرب نووية أو وقوع أزمة وطنية كبرى.

وتستطيع هذه الطائرة، وهي نسخة عسكرية معدلة من بوينغ 747-200، أن تعمل كمركز قيادة وسيطرة للقوات المسلحة الأمريكية، مع إمكانية التزود بالوقود جواً والبقاء في السماء لأيام متواصلة.

كما تتمتع بحماية من آثار الانفجارات النووية والنبضات الكهرومغناطيسية، فضلاً عن امتلاكها منظومات اتصالات تفوق تلك الموجودة على الطائرات الرئاسية التقليدية.

«مارين وان».. أسرع طريق إلى البيت الأبيض

عندما تكون الوجهة قريبة، يعتمد الرئيس على مروحيات «مارين وان»، وهو الاسم الذي يُطلق على أي مروحية تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية تقل الرئيس.

وتستخدم هذه المروحيات بشكل متكرر للرحلات بين البيت الأبيض وقاعدة أندروز المشتركة أو منتجع كامب ديفيد، حيث توفر سرعة أكبر من المواكب البرية وتستطيع الإقلاع والهبوط مباشرة من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

ويضم الأسطول طرازي في إتش-3دي سي كينغ وفي إتش-60 إن وايت هوك، فيما بدأ إدخال المروحية الأحدث سيكورسكي في إتش-92 إيه باتريوت إلى الخدمة عام 2024 بعد سلسلة من التأجيلات الفنية، كان أبرزها تأثير قوة محركاتها في إتلاف العشب المحيط بالبيت الأبيض خلال الاختبارات.

وتتميز هذه المروحية بمقصورة معزولة صوتياً تسمح للرئيس ومستشاريه بعقد الاجتماعات أثناء الطيران، وتتسع لـ14 راكباً إلى جانب أفراد الطاقم.

«الوحش».. قلعة متحركة على أربع عجلات

على الطرق البرية، يعتمد الرئيس الأمريكي على سيارة الليموزين الرئاسية الشهيرة «الوحش»، وهي مركبة مدرعة يبلغ وزنها نحو 20 ألف رطل، تجمع في تصميمها الخارجي ملامح سيارات كاديلاك مع هيكل شاحنة ثقيلة يمنحها مستويات استثنائية من الحماية.

وتتميز السيارة بمقاومتها للرصاص والانفجارات والهجمات الكيميائية والبيولوجية، كما تضم أنظمة اتصالات مشفرة، وخزانات أكسجين للطوارئ، وثلاجة تحتوي على وحدات من فصيلة دم الرئيس لاستخدامها عند الضرورة، فضلاً عن قدرتها على نقل 7 أشخاص.

حتى ملعب الغولف.. حماية استثنائية

لا تتوقف منظومة الحماية الرئاسية عند الطائرات والسيارات المدرعة، إذ يستخدم جهاز الخدمة السرية مركبات متخصصة لتأمين الرئيس أثناء ممارسة الأنشطة الخاصة.

ومع شغف الرئيس دونالد ترامب برياضة الغولف، ظهرت مركبة أمنية جديدة أطلق عليها إعلامياً «غولف فورس وان»، ويُعتقد أنها تعتمد على مركبة بولاريس رانغر إكس بي متعددة الاستخدامات.

ووفقاً لجهاز الخدمة السرية، فإن هذه المركبة تمثل جزءاً من أسطول الحماية الرئاسي، فيما تظل تفاصيل تجهيزاتها وإمكاناتها سرية حفاظاً على أمن العمليات.

وبفضل هذا الأسطول المتنوع، يمتلك رئيس الولايات المتحدة شبكة تنقل لا تهدف فقط إلى توفير السرعة والراحة، بل صُممت لضمان استمرار القيادة والسيطرة في جميع الظروف، لتبقى كل رحلة رئاسية امتداداً عملياً لمؤسسات الحكم الأمريكية، سواء كانت في السماء أو على الأرض.