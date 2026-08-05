دهون البطن العنيدة.. أطعمة تساعدك في التخلص منها

خبرني - لا يرتبط التخلص من الدهون الحشوية في منطقة البطن باتباع حمية قاسية فقط، بل يعتمد بشكل كبير على اختيار الأطعمة التي تساعد الجسم على تنظيم عملية الأيض وزيادة الشعور بالشبع، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.

وتُعد الدهون الحشوية من أكثر أنواع الدهون المرتبطة بالمخاطر الصحية، كونها تتراكم حول الأعضاء الداخلية وقد تزيد احتمالات الإصابة بمشكلات مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وبحسب موقع "EatingWell"، فإن إدخال بعض الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية ضمن النظام اليومي قد يساعد في دعم تقليل هذه الدهون.

الأفوكادو.. دهون صحية لصحة أفضل

يأتي الأفوكادو ضمن الأطعمة التي قد تساعد في تقليل الدهون الحشوية، بفضل احتوائه على الدهون غير المشبعة، وهي دهون مفيدة ترتبط بتحسين صحة القلب والمساعدة في التحكم بمستويات الكوليسترول.

وأشارت دراسة محدودة إلى أن تناول ثمرة أفوكادو يوميًا قد يرتبط بانخفاض كمية الدهون الحشوية لدى النساء، إلا أن الباحثين يؤكدون أن النتائج تحتاج إلى مزيد من الدراسات.

منتجات الألبان تعزز الشبع

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول منتجات الألبان، مثل الزبادي، قد يرتبط بانخفاض خطر زيادة الدهون في منطقة البطن.

وتساعد هذه المنتجات، خاصة الغنية بالبروتين، على تعزيز الشعور بالامتلاء وتقليل الرغبة في تناول كميات أكبر من الطعام، ما قد يدعم التحكم بالوزن.

المكسرات.. وجبة صغيرة بفوائد كبيرة

تحتوي المكسرات، خصوصًا عين الجمل، على كميات جيدة من الألياف والدهون غير المشبعة والمغنيسيوم، وهي عناصر ترتبط بدعم صحة القلب وتحسين النظام الغذائي.

وتشير دراسات إلى أن استبدال الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات بالمكسرات قد يساعد في تقليل محيط الخصر لدى بعض الأشخاص.

الفشار.. خيار خفيف غني بالألياف

يمكن أن يكون الفشار الطبيعي، من دون إضافات عالية السعرات مثل الزبدة أو السكر، خيارًا مناسبًا لمن يسعون للتحكم بالوزن.

ويحتوي الفشار على نسبة جيدة من الألياف مع سعرات حرارية منخفضة نسبيًا، إذ توفر حصة تعادل نحو ثلاثة أكواب قرابة 4 غرامات من الألياف.

معكرونة الحبوب الكاملة للشعور بالشبع

تختلف معكرونة الحبوب الكاملة عن الأنواع المصنوعة من الدقيق المكرر بارتفاع محتواها من الألياف، ما يساعد على إبطاء عملية الهضم وزيادة الإحساس بالشبع لفترة أطول.

كما تدعم الألياف صحة الأمعاء، وهو عامل يرتبط بشكل غير مباشر بتنظيم الوزن وصحة الجسم العامة.

الفواكه.. ألياف وعناصر غذائية مهمة

تعد الفواكه من الخيارات الغذائية المفيدة ضمن النظام المتوازن، لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن.

وتشير دراسات إلى أن زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات ترتبط بانخفاض مستويات الدهون الحشوية، خاصة عند دمجها مع نمط حياة صحي يشمل الحركة المنتظمة وتقليل الأطعمة المصنعة.