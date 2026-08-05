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وزير الصحة التركي ينقذ سيدة على متن طائرة

  • 05 أغسطس 2026
  • 18:46
وزير الصحة التركي ينقذ سيدة على متن طائرة

خبرني - شهدت إحدى الرحلات الجوية المتجهة إلى مدينة إسطنبول موقفًا إنسانيًا لافتًا، بعدما تدخل وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو لإنقاذ سيدة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها على متن الطائرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما شعرت إحدى الراكبات بتدهور مفاجئ في حالتها الصحية، ما دفع طاقم الطائرة إلى إطلاق نداء يطلب فيه المساعدة من أي شخص لديه خبرة طبية بين الركاب.

وكان وزير الصحة التركي على متن الطائرة خلال رحلة عودته إلى إسطنبول، عقب مشاركته في برنامج لتقييم الخدمات الصحية في ولايتي باتمان وشرناق.

وفور سماعه النداء، توجه برفقة مدير المستشفيات الحكومية محمد أمين دميركول إلى مكان السيدة لتقديم الدعم الطبي اللازم.

وقام الوزير والفريق المرافق له بإجراء الإسعافات الأولية ومتابعة حالة الراكبة عن قرب، حتى تم الاطمئنان إلى استقرار وضعها الصحي وعدم وجود خطر يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية.

وبعد تحسن حالتها، واصلت الطائرة رحلتها بشكل طبيعي، وتمكنت السيدة من الوصول إلى وجهتها بأمان.

وحظي تصرف وزير الصحة التركي بإشادة واسعة، خاصة أن تدخله جاء بشكل سريع وتلقائي في موقف طارئ خارج إطار العمل الرسمي، ليؤكد أهمية سرعة الاستجابة الطبية في الحالات المفاجئة.

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