الحديث السلبي مع الذات.. هكذا يؤثر على صحتك النفسية

خبرني - يُعد الحديث الداخلي جزءًا أساسيًا من طريقة إدراك الإنسان لنفسه والعالم من حوله، إلا أن تحوله إلى نقد مستمر ولوم للذات قد ينعكس سلبًا على الصحة النفسية، إذ يرتبط بزيادة مشاعر القلق والإحباط وتراجع الثقة بالنفس.

ويشير خبراء الصحة النفسية إلى أن الحديث السلبي مع الذات لا يقتصر على مجرد أفكار عابرة، بل قد يتحول إلى نمط تفكير مزمن يؤثر في المشاعر والسلوكيات، ويجعل الشخص أكثر عرضة لتجنب التحديات والخوف من الفشل.

وبحسب موقع Mental Health Modesto، إليك أبرز التأثيرات النفسية لهذا النمط:

الاكتئاب

يؤدي النقد الذاتي المستمر إلى إضعاف تقدير الذات وزيادة مشاعر الحزن واليأس، ما قد يفاقم الأعراض المرتبطة بالاكتئاب.

القلق

يمكن للأفكار السلبية المتكررة أن تضخم المخاوف بشأن المستقبل، وتدفع الشخص إلى الشعور بالتوتر المستمر وعدم الأمان.

الإجهاد المزمن

يساهم التفكير السلبي المتكرر في تنشيط استجابة الجسم للتوتر ورفع مستويات هرمون الكورتيزول، ما قد يؤثر على النوم والمناعة والطاقة الجسدية.

وغالبًا ما يبدأ الحديث السلبي مع الذات بعد مواقف مثل ارتكاب الأخطاء أو التعرض للرفض، إذ يفسر الشخص الحدث بطريقة مبالغ فيها، مثل اعتباره نفسه "فاشلًا دائمًا"، ما يؤدي إلى مشاعر سلبية وسلوكيات مثل الانسحاب أو المماطلة، فتزداد دائرة النقد الذاتي.

وتتعدد أسباب ظهور هذا النمط، منها التجارب المبكرة خلال الطفولة، والانتقادات المتكررة من المحيطين، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية والسعي للكمال وتدني تقدير الذات.

وللتغلب على الحديث السلبي مع الذات، ينصح المختصون بمراقبة الأفكار دون الانجراف وراءها، ومحاولة تحدي الأفكار السلبية واستبدالها بعبارات أكثر واقعية، إلى جانب ممارسة التدوين والاستعانة بالعلاج النفسي، خاصة العلاج السلوكي المعرفي.

ويؤكد الخبراء أن بناء حوار داخلي إيجابي يساعد على تعزيز الثقة بالنفس، وتقليل التوتر، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات، مشددين على أن تغيير طريقة حديث الإنسان مع نفسه قد يكون خطوة مهمة نحو تحسين صحته النفسية وجودة حياته.