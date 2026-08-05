الأردن.. ضحية الكريستال: اعتديت على والدي السبعيني تحت تأثير الهلاوس

خبرني - روى أحد ضحايا مادة "الكريستال" المخدرة تفاصيل صادمة عن تجربته مع الإدمان، مؤكداً أن هذه المادة حولت حياته إلى جحيم، وقادته إلى الاعتداء على والده البالغ من العمر 75 عاماً تحت تأثير الهلاوس والأوهام، وذلك ضمن مادة توعوية نشرتها مديرية الأمن العام للتحذير من مخاطر المخدرات.

وقال إنه كان يملك محلاً تجارياً وكانت حياته تسير بشكل طبيعي، قبل أن يعرض عليه أحد العاملين لديه تجربة سيجارة بحجة أنها ستخفف عنه الضيق والتوتر.

وأضاف أنه لاحقاً طلب مادة أقوى، فكانت البداية مع "الكريستال"، مشيراً إلى أنه شعر وكأن "تياراً كهربائياً" اجتاح جسده منذ اللحظة الأولى، قبل أن يتطور الأمر إلى تعاطيها عن طريق الحقن بعد إذابتها في الماء.

وأوضح أن المادة أدخلته في حالة من الهلاوس الشديدة، إذ أصبح يسمع أصواتاً ويرى أشياء غير موجودة، ويتوهم أن من حوله يريدون الاعتداء عليه أو قتله.

وقال: "رأيت والدي أمامي وتخيلت أنه يحمل سكيناً ويريد طعني، فضربته رغم أنه يبلغ من العمر 75 عاماً"، مؤكداً أن تلك اللحظة كانت بداية الانهيار الكامل لحياته.

ووجّه رسالة تحذير للجميع، قائلاً: "الكريستال شيطان ووهم... لا تقتربوا منه لأنه يدمر الإنسان وأسرته وحياته."